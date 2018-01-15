《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行７００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作及８００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元，另外亦有１８２５億
元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，而星期二至五尚有合共３７００億元逆回購到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
15/01/2018 09:16
【人行放水】消息稱人行今進行１５００億逆回購，淨投放５００億
《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行７００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作及８００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元，另外亦有１８２５億
元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，而星期二至五尚有合共３７００億元逆回購到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
|興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
|國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
|生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
|國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
|生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
|生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰