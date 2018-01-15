【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升穿６﹒４４

《經濟通通訊社１５日專訊》人行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣兌美

元匯率中間價報價行自行設定，人民幣兌美元匯率並非如市場預期般走軟，反而節節上升。

在岸人民幣兌美元即期高開１１４點子後，連續突破６﹒４５、６﹒４４兩道關口，高見

６﹒４３２８，漲逾３５０點子。離岸人民幣兌美元亦高見６﹒４３５６，升逾２５０點子。

人民幣中間價今報６﹒４５７４，較上個交易日升３５８點子，錄三連升，累計漲幅達

６３３點子，錄２０１６年５月３日以來最高。（ｊｙ）

