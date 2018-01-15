  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2018 09:41

【本港樓市】十大屋苑過去周末錄１８宗成交，連續九周企穩雙位數

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，十大屋苑於過去周末錄得１８宗成交，較上周
增１宗或５﹒９％，連續九周企穩雙位數交投量。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去周末一手市場銷情暢旺，發展商亦加
推單位應市，樓市氣氛正面，部分一手向隅客回流二手市場尋覓心儀單位，部分買家見市旺，希
望新年前偷步入市，料小陽春提前出現，加上立法會通過印花稅草案之換樓期由半年增至一年，
增加買家先買後賣的信心，市場增加一批實力換樓客，帶動交投。
　　據美聯物業分行統計，周六日（１月１３日至１４日）１０大藍籌屋苑錄得約１９宗買賣成
交，為２０１７年３月首周末以來次高，僅較前周末錄得的約２１宗略低，但比對上一個周末（
１月６日至７日）錄得約１１宗，飆升約７２﹒７％。至於按１５大屋苑統計，周末則錄得約２
３宗買賣成交，按周升約６４﹒３％。

＊美屏：１０大藍籌屋苑錄得約１９宗買賣＊

　　港島區方面，中原表示，海怡半島過去周末連錄２宗成交，過去周末成交包括２１座中層Ｂ
室，實用面積５８１平方呎，建築面積７４５平方呎，以９３３萬元成交，平均實用呎價１６０
５９元。據悉，原業主於２００６年以３０５萬元買入單位，現沽貨帳面獲利６２８萬元，單位
１２年升值２０６％。
　　太古城於過去周末錄得２宗成交，本月累積暫錄１７宗交投，表現不俗。屋苑最新錄東山閣
低層Ｆ室，單位實用面積６５９平方呎，建築面積７５８平方呎，３房間隔，成交價１０５０萬
元，折合實用呎價１５９３３元。原業主則於２００９年以４９８萬元購入物業，持貨９年，單
位期內升值５５２萬元或１﹒１倍。
　　新界區方面，中原表示，嘉湖山莊本月交投持續暢旺，過去周末錄得６宗成交，較上周多１
宗，平均實用呎價升至９５５０元。買家見市旺，紛紛加快入市步伐。嘉湖山莊過去周末成交包
括麗湖居１０座低層Ｈ室，實用面積５５０平方呎，三房間隔，成交價５２０萬元，平均實用呎
價９４５５元。原業主於２０１４年４月以３００萬元買入單位，現沽貨帳面獲利２２０萬元，
單位近４年升值７３﹒３％。

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
政治裏的森林法則 11
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 2
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙……
綠路閑人 ． lolo
《玩轉極樂園》 尋找喚醒初心的鑰匙 10
論盡中港台 ． 岑逸飛
欠警覺性豈止鄭若驊 11
玩樂好去處
【探索好生活】誠品太古店2周年 編輯10大必玩必食必買推介！ 1
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【精英出走】傳統4A的路，為甚麼愈走愈窄? 1
政是有心 ． 余君雋
鄭若驊犯超低級錯誤 特首班子沒政治敏感 7
美女中醫 ． 譚莉英
【健康警號】水桶腰不止影響外觀，還會引發代謝性疾病？ 3
陶冬天下 ． 陶冬
中國的港股
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【成功戒煙者注意】每天2份蕃茄 可修復肺功能！ 3
健康解「迷」
【OL必看】長期吊住手打字＋坐姿不佳，可導致肌肉萎縮？ 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018中港股市有錢途
走肉廚房 ． Cathy Lee
【一元復始 清腸更新】胚芽紅青汁 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休最佳娛樂—歎「吉品鮑」
我家私房菜 ． 韋太
【一口湯暖入心】西蘭花薯蓉湯 1
食療新意思 ． 陳沛思
【暖身湯水】淮山杞子草菇紅棗雞湯 1
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 143
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 14
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？ 1
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 18
我要退休 ． 羅國森、曾智華
我正在調整股票組合
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙……
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮 3
健康解「迷」
【靈魂之窗】五臟是否健康？你的眼睛會告訴你！ 3
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 5
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊