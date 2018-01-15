【本港樓市】十大屋苑過去周末錄１８宗成交，連續九周企穩雙位數

《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，十大屋苑於過去周末錄得１８宗成交，較上周

增１宗或５﹒９％，連續九周企穩雙位數交投量。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去周末一手市場銷情暢旺，發展商亦加

推單位應市，樓市氣氛正面，部分一手向隅客回流二手市場尋覓心儀單位，部分買家見市旺，希

望新年前偷步入市，料小陽春提前出現，加上立法會通過印花稅草案之換樓期由半年增至一年，

增加買家先買後賣的信心，市場增加一批實力換樓客，帶動交投。

據美聯物業分行統計，周六日（１月１３日至１４日）１０大藍籌屋苑錄得約１９宗買賣成

交，為２０１７年３月首周末以來次高，僅較前周末錄得的約２１宗略低，但比對上一個周末（

１月６日至７日）錄得約１１宗，飆升約７２﹒７％。至於按１５大屋苑統計，周末則錄得約２

３宗買賣成交，按周升約６４﹒３％。



＊美屏：１０大藍籌屋苑錄得約１９宗買賣＊



港島區方面，中原表示，海怡半島過去周末連錄２宗成交，過去周末成交包括２１座中層Ｂ

室，實用面積５８１平方呎，建築面積７４５平方呎，以９３３萬元成交，平均實用呎價１６０

５９元。據悉，原業主於２００６年以３０５萬元買入單位，現沽貨帳面獲利６２８萬元，單位

１２年升值２０６％。

太古城於過去周末錄得２宗成交，本月累積暫錄１７宗交投，表現不俗。屋苑最新錄東山閣

低層Ｆ室，單位實用面積６５９平方呎，建築面積７５８平方呎，３房間隔，成交價１０５０萬

元，折合實用呎價１５９３３元。原業主則於２００９年以４９８萬元購入物業，持貨９年，單

位期內升值５５２萬元或１﹒１倍。

新界區方面，中原表示，嘉湖山莊本月交投持續暢旺，過去周末錄得６宗成交，較上周多１

宗，平均實用呎價升至９５５０元。買家見市旺，紛紛加快入市步伐。嘉湖山莊過去周末成交包

括麗湖居１０座低層Ｈ室，實用面積５５０平方呎，三房間隔，成交價５２０萬元，平均實用呎

價９４５５元。原業主於２０１４年４月以３００萬元買入單位，現沽貨帳面獲利２２０萬元，

單位近４年升值７３﹒３％。

