【康宏風暴】康宏環球（０１０１９）宣布新公司架構，加強管理

《經濟通通訊社１５日專訊》康宏環球（０１０１９）宣布新公司架構及管理團隊，加快企

業更新，加強管理及增長。

集團總裁吳榮輝先生表示，成立了新的管理架構及團隊，在諮詢管理顧問並作出檢討後，公

司確定重新集中三個主要增長的業務板塊，包括理財顧問、金融產品及金融科技。公司會通過精

簡指令、強化領導和提升責任制度。

三個業務板塊會由新架構的九人集團管理團隊領導及監督，其成員來自財務管理、人才及企

業文化、業務發展、財務監控、研究及開發和法律及合規等不同領域。（ｃｙ）

