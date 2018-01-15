《經濟通通訊社１５日專訊》康宏環球（０１０１９）宣布新公司架構及管理團隊，加快企
業更新，加強管理及增長。
集團總裁吳榮輝先生表示，成立了新的管理架構及團隊，在諮詢管理顧問並作出檢討後，公
司確定重新集中三個主要增長的業務板塊，包括理財顧問、金融產品及金融科技。公司會通過精
簡指令、強化領導和提升責任制度。
三個業務板塊會由新架構的九人集團管理團隊領導及監督，其成員來自財務管理、人才及企
業文化、業務發展、財務監控、研究及開發和法律及合規等不同領域。（ｃｙ）
15/01/2018 09:53
【康宏風暴】康宏環球（０１０１９）宣布新公司架構，加強管理
《經濟通通訊社１５日專訊》康宏環球（０１０１９）宣布新公司架構及管理團隊，加快企
業更新，加強管理及增長。
集團總裁吳榮輝先生表示，成立了新的管理架構及團隊，在諮詢管理顧問並作出檢討後，公
司確定重新集中三個主要增長的業務板塊，包括理財顧問、金融產品及金融科技。公司會通過精
簡指令、強化領導和提升責任制度。
三個業務板塊會由新架構的九人集團管理團隊領導及監督，其成員來自財務管理、人才及企
業文化、業務發展、財務監控、研究及開發和法律及合規等不同領域。（ｃｙ）
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