【新股上市】傳甘肅銀行（２１３９）中間水平定價，集資近６０億

《經濟通通訊社１５日專訊》消息人士指，甘肅銀行（０２１３９）將以中間水平定價，料

ＩＰＯ籌集約５９﹒５億元。

甘肅銀行上周四（１１日）截標，將於１月１８日正式掛牌。該行計劃發行發售２２﹒１２

億股新Ｈ股，當中國際發售１９﹒９１億股Ｈ股，及香港發售２﹒２１億股Ｈ股。每股招股價介

乎２﹒６１至２﹒７７元，每手買賣單位１０００股。（ｇｌ）

