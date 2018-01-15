《日入而息》政府無意減股票印花稅，希瑪首掛升７６％，立會補選

《今天重點》﹡劉怡翔稱放寬按揭成數要審慎，暫無意減股票印花稅；陳茂波指今年港息上

升機會高，放寬按揭或影響部分人；

﹡匯控歐智華指互聯互通鞏固港地位，綠色融資項目回報較低；歐智華料美國

今年加息兩次，金融系統吸收風險能力增

﹡希瑪眼科（０３３０９）首掛收報５﹒１１元，高招股價逾７６％

﹡廣深港高鐵建議票價曝光，往福田８０元；至廣州南２６０元

﹡民主派初選結果：九西由姚松炎出戰，新東范國威披甲；新民黨陳家珮宣布

出戰港島區；馮檢基指不會參加２０２０年立法會選舉，交棒年輕人



《即日市況》﹡港股單日轉向跌７３點收３１３３８終止十四連升，成交１６８６億



《深滬股市》﹡滬綜指１１連升斷纜收跌０﹒５％，創業板大跌近３％



《美元匯價》﹡德國政局明朗化，歐元急升，歐元急；歐元最新報１﹒２２６５╱６９，日

圓最新報１１０﹒６０╱６２



《公司業績》﹡凌銳控股（００７８４）中期少賺近２６％至８８０萬元，不派息



《公司資訊》﹡希瑪（０３３０９）上市獲郭炳聯馬時亨等撐場，將平衡派股息及發展

﹡８股發售結果，晉安（０２２９２）上限定價，森浩（０８２８５）超購

２５１倍

﹡工蓋（０１４２１）終止收購台灣新竹縣商住物業

﹡康宏環球（０１０１９）宣布新公司架構，加強管理

﹡合生創展（００７５４）終止出售辦公室項目公司

﹡同得仕（００５１８）終止向主席出售零售業務及物業

﹡江山控股（００２９５）去年總發電量增加約８７％至約１５７萬兆瓦時

﹡建聯集團（００３８５）購深圳互聯網公司涉１１６萬元

﹡高鑫零售（０６８０８）要約結束，淘寶中國持股逾３６％

﹡華訊（００８３３）將為小米生產新型號對講機，新簽打印業務擴１０００

間中小學

﹡匯財金融（０８０１８）料為出售育兒網絡（０８３６１）錄減值虧損

﹡奧立仕（００８６０）擬易名「力世紀」

﹡綠景中國（０００９５）每手買賣單位減半至２０００股，下月２日生效

﹡三生製藥（０１５３０）中國開發及商業化抗瘙癢藥物訂獨家許可協議

﹡歐化國際（０１７１１）明日起招股，入場費６２６２元；歐化表示明年底

前增至少三店，或落戶新界西及九龍東

﹡復星國際（００６５６）終止收購俄羅斯黃金生產商股權，因先決條件未獲

滿足

﹡萊蒙（０３６８８）去年全年銷售額降約４５﹒５％至２４﹒９億元

﹡德昌電機（００１７９）首九個月營業額按年上升１６％

﹡新秀麗（０１９１０）旗下品牌委任Ｃ朗拿度作代言人

﹡路勁基建（０１０９８）採納「路勁」作股份簡稱，本周五起生效



《國企紅籌》﹡大連港（０２８８０）港航發展獲中證監豁免作強制性全面收購要約

﹡中國金茂（００８１７）折讓近７％配股，淨集資３３億元

﹡五菱汽車（００３０５）附屬擬購自動沖壓生產線，涉５４３３萬元人民幣

﹡重鋼（０１０５３）控股股東押股，借２４億元人民幣

﹡光大銀行（０６８１８）提請股東會重新授予境內優先股發行特別授權

﹡中國銀聯與眾安在線（０６０６０）加強合作，發展金融科技

﹡大唐新能源（０１７９８）第四季發電量升２９﹒２５％

﹡新華保險（０１３３６）去年原保險保費收入跌２﹒９％

﹡招商局中國基金（００１３３）出售興業Ａ股所得淨款３﹒３５億元人民幣

﹡平保（０２３１８）去年壽險原保險合同保費收入升３３％

﹡招金（０１８１８）終止合營購俄羅斯黃金生產商

﹡華潤置地（０１１０９）１２月投資物業實現租金收入按年增長３５％

﹡中遠海運港口（０１１９９）上月吞吐量按年升８﹒５％，全年吞吐量升

１２﹒６％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）與聯通大數據就信息安全、金融反欺詐等合作；騰訊張

小龍稱微信或快發布公眾號獨立Ａｐｐ，恢復讚賞功能；微信表示已上線小

程序數量超５８萬，日用戶數達１﹒７億

﹡共享經濟集團（０１１７８）將易名「匯銀控股集團」，本周五生效

﹡陽光能源（００７５７）去年合計收入按年升３１﹒２％

﹡禹洲地產（０１６２８）以３８億元人民幣收購沿海家園附屬，明早復牌

﹡中國高精密（００５９１）一直採取措施應對監管機構提問，續停牌

﹡研祥智能（０２３０８）控股股東擬提私有化，仍待中國機關取得批准



《中國要聞》﹡中證監核發３公司ＩＰＯ，籌資總額不超６２億元

﹡人行、工信部等多間機構加入騰訊「守護者計劃」

﹡小米手環生產商華米擬美國上市籌最多１﹒５億美元

﹡廣州國際航運中心未來三年擬投千億元

﹡歐洲投資銀行向內蒙古煤改氣等項目貸款１﹒６億歐元

﹡外匯局更新外匯管理主要法規目錄，續服務實體經濟

﹡人行超量續作３９８０億ＭＬＦ，逆回購投放５００億

﹡人行表示股票融資１０年來首超債券，去年ＩＰＯ創新高

﹡中銀監明確八大重點，治理市場亂象

﹡北京支持雄安產業發展促進會成立

﹡北京網信辦責令花椒直播整改，因將港台列為國家

﹡「桑吉」輪發生爆炸後沉沒，海洋局稱將做好影響評估

﹡上海上周一手樓成交環比增１８％，供應反彈

﹡上海浦東表示今年目標ＧＤＰ突破１萬億元人民幣

﹡上海擬設計新離岸稅收政策體系

﹡一行三會推動金融深度扶貧，適當提高不良率容忍度

﹡國務院表示同意撤銷深圳經濟特區管理線

﹡報道指海航逾期未付飛機租賃款項



《寶島快訊》﹡台股兩連升，收升０﹒７％，報１０９５６﹒３１點



《其他消息》﹡民主派初選結果：九西由姚松炎出戰，新東范國威披甲

﹡新民黨陳家珮宣布出戰港島區

﹡聶德權拒評姚松炎可否參與補選，僅稱按既有機制處理

﹡馮檢基稱不會參加２０２０年立法會選舉，交棒年輕人

﹡趙家賢稱初選民意清晰，若取消姚松炎參選資格是無理

﹡周庭稱待黃之鋒等人判刑後、最快１８日報名參選

﹡十大屋苑過去周末錄１８宗成交，連續九周企穩雙位數

﹡施永青料今年樓價延續勢頭升一成，樓市爆破機會微；傳出有內地保險銀行

公司欲在港購買整幢商廈

﹡深股通額度全日用９００萬元；滬股通全日賣盤超買盤，流出１６﹒４９億

﹡廣深港高鐵建議票價曝光，往福田８０元；至廣州南２６０元

﹡科大首席副校長史維獲校方遴選委員會推薦接替陳繁昌

﹡地政總署表示上季土地交易地價收入約１６４﹒８億元

（ｚｚ）

