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即市新聞

16/01/2018 08:02

《日出而作》金價４個月高，布油收７０美元上，盈大資策項目合作

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　假　　期　　休　　市
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　假　　期　　休　　市　　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　假　　期　　休　　市　　　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７６９．１４　跌　　　９．５０點╱０．１２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２００．５１　跌　　４４．５２點╱０．３４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５０９．６９　跌　　　７．３７點╱０．１３％　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．５８，歐元兌美元１．２２６８
　
　　《最新資訊》﹡本周１３企業擬ＩＰＯ，華夏航空料成行業「第一股」
　　　　　　　　﹡去年深圳ＧＤＰ料按年升近１３％，四大城市居首
　　　　　　　　﹡恆指今年首跌，北水沽中行騰訊，買農行中國金茂
　　　　　　　　﹡平治全球銷售，去年升１成
　　　　　　　　﹡快意佳士拿ＣＥＯ：無意進行分拆及向中國出售資產
　　　　　　　　﹡匯控（００００５）等９間銀行被控合謀操縱加拿大同業拆息
　　　　　　　　﹡歐洲央行委員稱可以在９月後一次過結束買債
　　　　　　　　﹡據報谷歌相隔８年將在中國重新推出地圖服務
　　　　　　　　﹡美國聯邦政府撥款周末屆滿，特朗普憂停擺
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）斥７﹒１億購西半山及尖沙咀舊樓
　　　　　　　　﹡啟德４盤，近４００伙部署短期推
　　　　　　　　﹡倫敦油升破７０美元，金價觸及四個月高位
　　　　　　　　﹡ＰＦ總資產逼８０００億，人均帳戶逾１９萬
　　　　　　　　﹡美股假期休市，歐洲三大指數偏軟
　　　　　　　　﹡歐洲經濟前景樂觀，歐元創３年新高逼近１﹒２３美元
　　　　　　　　﹡大摩奏起魔笛，唱好內險、賭股及內地航空股
　　　　　　　　﹡行管會：立會設施，禁作競選活動
　　　　　　　　﹡億和（００８３８）料全年最少多賺１﹒４倍
　　　　　　　　﹡耀萊（（００９７０）料年度純利大升５﹒８億元，改Ｂ＆Ｏ入帳錄收益
　　　　　　　　﹡華金國際資本（００９８２）料年度少賺３００萬元
　　　　　　　　﹡平壤派１４０人赴韓表演，冬奧代表團涉廿人
　　　　　　　　﹡旭輝（００８８４）擬發售美元優先票據，用作現有債務再融資
　　　　　　　　﹡盈大地產（０４３２）夥資本策略（００４９７）重新發展中環項目
　　　　　　　　﹡僑雄（００３８１）購安徽酒業兩成股權，涉８４００萬人幣溢價發股付
　
　　《國企紅籌》﹡東航（００６７０）去年全年載客量１﹒１１億人次，增８﹒９％
　　　　　　　　﹡國航（００７５３）１２月載客人數按年升８％，按月跌１﹒４％
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
　
　　《神州民企》﹡宏橋（０１３７８）折讓逾一成配股籌６２億，今早復牌

　　《中國要聞》﹡中證報：債市續臨需求端收縮，市場利率或進一步走高
　　　　　　　　﹡德國央行：目前未進行人幣外儲投資，因需進一步準備
　　　　　　　　﹡廣發証券（０１７７６）年度盈利８５﹒９億人幣升７％
　　　　　　　　﹡廣汽（０２２３８）料全年多賺５５％至８５％

　　《新股上市》﹡乙德（０６１８２）公開發售超購５０﹒５倍，一手中籤率４０％
　　　　　　　　﹡希瑪（０３３０９）將主攻內地，近視人數達歐美兩倍

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