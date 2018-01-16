《盤前攻略》內銀或續受北水追捧，港股稍為調整後可試３１９５８

《經濟通通訊社１６日專訊》港股昨日（１５日）早市強勢，先高開２９０點報３１７０２

點，其後賭股持續走高、平保（０２３１８）急升兼破頂之下，刺激港股最多攀升３２０點見３

１７３３點，再創逾十年高位。惟午後港股倒跌，一度挫１４７點低見３１２６５點，港股連升

１４個交易日終於斷纜，全日收報３１３３８點，跌７３點或０﹒２３％，主板總成交１６８５

﹒７０億元，較上周五增加約２１％。

國指微升１點，報１２４７０點；滬指跌１８點或０﹒５４％，報３４１０點。

美國股市隔晚休市，是日為馬丁路德紀念日，



＊油價攀升，有助推高「三桶油」＊



花旗、法興與摩根大通加入其他華爾街證券大行的行列，認為石油出口國組織（ＯＰＥＣ）

與非ＯＰＥＣ產油國將於年中開始結束減產協議，刺激油價上揚。紐約二月份期油收市報每桶

６４﹒８１美元升０﹒５１美元。油價攀升，有助推高「三桶油」走勢，投資者宜密切留意該等

板塊短期走勢。

港股ＡＤＲ昨日升３７９點，報３１７１９點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍上揚，騰訊升

２﹒８０％，折合港元報４４５﹒３３元。匯控漲２﹒０２％，折合港元報８５﹒８０元。港交

所漲１﹒６２％，折合港元報２７６﹒８０元。

展望今日藍籌股有望造好，港股縱使昨日回吐７３點報３１１３８，終止十四連升的紀錄，

但跌幅不算大，相信只屬健康調整格局。銀行體系流動性充足，大戶基金資金或流入本港股市。

預料後市沿保力加通道頂部繼續尋頂，短期或挑戰３１９５８歷史高位，下行支持位暫在

３００００點水平。

展望後市，北水昨日沽出騰訊（００７００），資金轉投農行（０１２８８）。預料內銀股

板塊勢將成為北水熱捧板塊，加上隨內地十年期債息持續走高，可望提高內銀淨息差收入，繼而

提高盈利增長。因此，投資者或可吼實內銀股板塊。（ｇｖ）

