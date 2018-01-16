港股開市約半小時，升幅擴大至２１３點報３１５５１

《經濟通通訊社１６日專訊》港股開市約半小時，升幅擴大至２１３點或上升０﹒６８％，

最新報３１５５１，主板成交２６６﹒３９億元。港股今早僅高開８４點。

上證綜合指數報３４１８﹒１１，上升７﹒６２點或上升０﹒２２％，成交４４５﹒２１億

元人民幣。國指亦抽高１０６點報１２５７７。

中資內險股強勢，賭股亦獲大摩唱起，騰訊（００７００）亦升逾１％報４３９元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １７﹒８２元 上升３﹒２４％

中國平安（０２３１８） ９０﹒１５元 上升２﹒２１％

銀河娛樂（０００２７） ６３﹒４０元 上升１﹒９３％

中國人壽（０２６２８） ２５﹒４０元 上升１﹒６０％

騰訊控股（００７００） ４３９﹒００元 上升１﹒３４％



港交所 （００３８８） ２７６﹒００元 上升１﹒３２％

吉利汽車（００１７５） ２６﹒４０元 上升０﹒９６％

建設銀行（００９３９） ７﹒９０元 上升０﹒７７％

工商銀行（０１３９８） ６﹒６８元 上升０﹒４５％

匯豐控股（００００５） ８４﹒１０元 無升跌

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