【新股上市】傳小米已委聘上市保薦人，在港上市機會最大

《經濟通通訊社１６日專訊》知情消息人士稱，小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高

盛為其首次公開發行（ＩＰＯ）的保薦人，在香港上市可能性最大。小米估值可能高達１０００

億美元。

外電昨日（１５日）引述消息報道，小米ＩＰＯ有可能是２０１８年全球最大的科技股上市

，更預計在今年下半年進行。（ｍｌ）

