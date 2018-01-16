【至愛當炒股－中興】北水熱捧上望４０元，全球５Ｇ建設食正條水

《經濟通通訊社記者謝紹銘１６日報道》新經濟股去年成為港股升市火車頭，於去年下半年

開始發力的５Ｇ概念股中興通訊（００７６３）（深：００００６３），去年錄得逾倍升幅。展

望今年相關股份表現，隨著中央正密鑼緊鼓加快５Ｇ網絡建設，料成為相關概念股的催化劑。

另一邊廂，美國最快於今年底前推出５Ｇ網絡服務，中興早已與當地電訊商建立合作關係。

此外，去年Ａ股５Ｇ概念股走勢較為落後，隨著中興Ａ股發力趕上，料Ｈ股有望跟隨，加上又是

北水愛股，勢推動股價造好，料後市可企穩３０元關以上，並進一步挑戰更高位。



＊發盈喜預期去年盈利高達４８億人幣＊



中興為中國高科技通信設備主導供應商之一，主要從事設計、開發、生產、分銷、安裝及維

護各種先進的電信系統和設備。業績方面，去年首三季營業收入７６５﹒８億元（人民幣．下同

），增長７％。淨利潤３９﹒０５億元，增長３６﹒６％。中興早前指出，預計２０１７年今年

將扭虧為盈，錄得４３至４８億元純利。

另外，據彭博綜合分析師預測，中興２０１７年總收入增長一成，至１１１２﹒４２億元，

毛利則增長７％至３３８﹒７億元，純利４５﹒９５億元。

２０１６年，中興遭美國政府指責違反貿易制裁禁令，於２０１０年至２０１６年３月期間

，對伊朗及北韓出口通訊設備，並對中興實施出口禁令。為平息此貿易風波，中興承認貿易禁令

，並與美國商務部達成和解，中興需支付近１２億美元的「天價」罰款，創同類案件中最高罰款

紀錄，其中８﹒９２億美元罰款於２０１６年支付，其餘３億美元罰款獲緩繳７年，亦因此拖累

中興於該年錄得２３﹒５７億元虧損，其股價於該年更低見９﹒２２５港元。不過，隨著相關事

件已告一段落，其所帶來的不確定亦大致消除，有利中興日後在北美地區的業務發展。

業務方面，運營商網絡業務佔去年上半年總收入近六成，消費者業務佔比則達３３﹒３％，

政企業務則佔７％。期內，運營商網絡業務毛利率達３９﹒８％，遠高於其餘兩項業務的

１４﹒１％及３３﹒２％。至於地區收入，來自中國的收入佔六成，歐美及大洋洲則佔

２２﹒２％。運營商網絡業務主要集中在網絡基站建設，全球市場參與者除中興外，還有三星、

華為、立信及諾基亞。



＊５Ｇ網絡技術峰值較４Ｇ增長逾十倍＊



據英國研究機構Ｏｖｕｍ最新發布的報告顯示，大規模天線（Ｍａｓｓｉｖｅ ＭＩＭＯ）

技術、５Ｇ系列化基站、微波、回傳╱前傳、核心網及終端等５Ｇ六大產品系列中，中興及華為

是全球兩間提供完整５Ｇ端到端解決方案的廠商。現時中國手機用戶數冠絕全球，意味著未來對

５Ｇ需求的相當龐大。雖然５Ｇ建設周期長，中國工信部估計最快於２０２０年推出商用５Ｇ，

但由於前期需投入大量資本作建設，富瑞於去年年中指出，中國三大電訊商在未來７年將投資

１８００億美元，建設全球最大的５Ｇ移動網絡，遠高於２０１３至２０２０年的４Ｇ投資支出

。

據國際電訊聯盟（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

Ｕｎｉｏｎ，ＩＴＵ）去年發布的草案指出，５Ｇ的技術峰值速率將較４Ｇ增長至少十倍，以一

套８ＧＢ容量的電影為例，５Ｇ網絡下只需不足十秒就可完成下載，４Ｇ網絡則需要大概７至８

分鐘完成，以滿足用家日後對４Ｋ影片、物聯網（ＩＯＴ）及ＶＲ（虛擬現實）的龐大需求。

此外，據市場調研機構ＨＩＳ早前表示，５Ｇ技術將會是今年全球八大技術趨勢之一，至

２０３５年，５Ｇ將對全球經濟增長的淨貢獻值達２２３０億美元。



＊彭博料聯通今年資本開支增逾３２％＊



中興作為中國５Ｇ網路建設承建龍頭，目前已與中移動（００９４１）、中聯通

（００７６２）及中電信（００７２８）簽訂５Ｇ戰略合作協議。雖然有分析預料三大電訊商今

年資本開支並沒有明顯上升的趨勢，彭博更預測中移動今年資本開支會收縮４﹒６６％，但明後

年則分別預測增長７﹒１％及１０﹒１３％，並預料聯通２０１８至２０２０年的資本支出上升

３２﹒４７％、１５﹒３％及８﹒４８％，變相有利中興提高收入。

根據德銀預測，受惠整體電訊市場的資本開支增加，加上市場分額的提升。中興在中國電訊

設備的市佔率將會由２０１１年的１７％，提高至２０２０年的２２％。至於愛立信則會由３０

％大幅降至９％；諾基亞也由１０％跌至９％。中銀國際早前亦唱好中興，指出隨著５Ｇ商用時

點的逐步臨近，５Ｇ將推動通信產業價值重估，重點推薦５Ｇ領域具備全球龍頭潛力，有望引發

價值持續重估的中興通訊。



＊中興全球逾６０個國家展開網絡業務＊



除國內業務外，中興近年亦持續擴張海外業務版圖，目前已進入八成已投資４Ｇ網絡的國家

，並已在全球逾６０個國家部署網絡建設。事實上，美日韓在５Ｇ網絡建設上亦相當進取，美國

電訊商龍頭ＡＴ＆Ｔ於今年初宣布，將於今年底前在１２個城市推出５Ｇ服務，而中興早已與Ａ

Ｔ＆Ｔ及另一間當地電訊商Ｖｅｒｉｚｏｎ建立合作關係。然而，受政治因素影響，美國國會早

前要求該兩大電訊商放棄代售華為智能手機，或會因此影響中興在美國的業務發展。

至於亞洲業務，中興早已與日本電信龍頭軟銀建立合作關係，兩者更於去年在東京進行４﹒

５ＧＨｚ頻段５Ｇ實質性實驗。事實上，日本將於２０２０年東京奧運為目標，啟動５Ｇ商用化

，預期在２０２０年前，軟銀會持續加大５Ｇ建設的投資，料可有利中興的海外業務收入增長。

去年１２月中興與意大利營運商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ和Ｏｐｅｎ Ｆｉｂｅｒ合作，在３﹒６

至３﹒８ＧＨｚ頻段上建設歐洲第一張５Ｇ預商用網絡。此外，中興亦與南韓、西班牙、德國等

海外主要電訊商簽訂５Ｇ戰略合作協議。其中，南韓於今年２月舉行的冬奧打造全球首座５Ｇ科

技村，南韓政府當局亦提供更多計劃於明年３月前啟動率先啟動商用５Ｇ。



＊手機設備股偏軟中興有望成轉炒對象＊



中興Ｈ股股價於去年下半年開始發力，期內急升５７﹒５％，並於１１月２２日高見

３３﹒２港元，創歷史高位，全年則累升１﹒１８倍；而Ａ股去年全年則累漲１﹒２８倍。以今

日半日收市價計，中興Ｈ股較Ａ股折讓約３３％。事實上，中興Ａ股一向被視為「藍籌白馬股」

，又同時是通訊設備行業龍頭，故一直廣受資金追捧。自深港通開通後，中興自然成為北水重點

買入對象，加上其Ａ股較Ｈ股存有溢價關係，幾乎每日都是十大成交活躍股之一，在去年１１月

其淨流入金額達７﹒３１億港元，並於該月份破頂，去年１２月淨流入金額則回落至

３﹒８８億港元。

走勢方面，中興破頂後持續反覆向下整固，但仍保持在於去年形成的上升通道上，今日更再

現突破，升破３０港元關，並升破１０天線及２０天線。展望後市，除騰訊（００７００）外，

其他新經濟股如瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）受累行業表現疲弱而持續受沽壓，中

興等具有新經濟概念的股份或會因此受惠更多資金流入，中線可望升至富瑞目標價４０港元，建

議於回調至３０港元附近吸納。



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表列中興通訊（００７６３）近年業績表現：



２０１７年 ２０１６年 ２０１５年 ２０１４年

首三季＊ 全年 全年 全年

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收入 ７６５﹒８億 １０１２﹒３億 １００１﹒９億 ８１４﹒７億

（＋７﹒０％） （＋１﹒０％） （＋２３﹒０％） （＋８﹒３％）



毛利 ２９６﹒２億 ２９０﹒９億 ２３７﹒１億

（＋１﹒８％） （＋２２﹒７％） （＋１５﹒９％）



股東應佔溢利 ３９﹒０億 （２３﹒６億） ３２﹒１億 ２６﹒３億

（＋３６﹒６％） （盈轉虧） （＋２１﹒８％） （＋９４﹒０）



每股盈利 ０﹒９３元 （０﹒５７元） ０﹒７８元 ０﹒６４元

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＊曾發盈喜預期２０１７年全年淨利潤４３至４８億元人民幣

幣值：人民幣





表列部分５Ｇ概念股股價表現：



股份（編號） 今年以來 現價 今日變幅

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中通信服（００５５２） －４﹒０１％ ５﹒０３０元 升３﹒０７％

南京熊貓（００５５３） －３﹒８３％ ４﹒５１０元 升０﹒９０％

中興通訊（００７６３） ＋５﹒２８％ ３０﹒９００元 升６﹒７４％

摩比發展（００９４７） －０﹒０１％ １﹒４８０元 升０﹒６８％

協同通信（０１６１３） －４﹒０４％ ０﹒０９５元 升７﹒９６％

南方通信（０１６１７） －８﹒６８％ ５﹒０５０元 升１﹒００％

普天通信（０１７２０） －８﹒４４％ １﹒４１０元 升０﹒７１％

晨訊科技（０２０００） 持平 ０﹒４０５元 無升跌

京信通信（０２３４２） ＋１﹒３３％ １﹒５２０元 升２﹒０１％

維太移動（０６１３３） ＋６﹒３３％ ０﹒４２０元 無升跌

中國優通（０６１６８） －９﹒３５％ ０﹒９７０元 無升跌

長飛光纖（０６８６９） ＋４﹒４６％ ３７﹒５００元 升５﹒４９％

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股指

恆生指數 ＋６﹒１３％ ３１７５１點 ＋１﹒３２％

國企指數 ＋８﹒４４％ １２６９７點 ＋１﹒８２％

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註：資料截至今日中午收市

