《盤後部署》港股輕度回調後重拾升勢，明天開市勢破歷史高位

《經濟通通訊社１６日專訊》美國上日（１５日）為馬丁路德金紀念日假期，美股休市，而

英法德三大指數均偏軟。港股昨日收跌７３點，終止十四連升，今天則成功重拾升勢，高開８４

點報２１４２３，在內房、內需、中資金融股等板塊，加上重磅藍籌騰訊（００７００）及港交

所（００３８８）強勢下，最終以全日最高位收市，報３１９０４點，升５６６點或１﹒８１％

，為歷來收市新高，與歷史高位（３１９５８點）僅相差５４點。主板成交１６４６﹒２９億元

，比上日減少２﹒３％。

滬指報３４３６點升２６點或０﹒７７％；國指報１２７８７點漲３１６點或２﹒５４１％

。



＊港股走勢維持「大漲小回」＊



港股雖然於昨日輕微回調７３點，但於今日已經重回上升軌道，爆升逾５００點，走勢相當

強勁。昨天的回調其實亦充分反映港股「大漲小回」走勢，調整主要屬於技術性，亦同時給予動

力大市重新向上，往更高處進發。

港股目前最主要的指標為歷史高位３１９５８，但預料在突破該位後，港股的牛氣在短氣內

亦不會有太大改變，主要因為本次的升市較為健康，對比起２００７年只靠「港股直通車」單項

消息炒高，是次升市主要源自藍籌股及焦點板塊的支撐，亦並未有出現「盲買必賺」的情況。

在重磅藍籌騰訊（００７００）等持續造好下，於現時要估頂亦言之尚早，預計暫時仍可以

保持大漲小回格局尋頂。



＊放寬訂價自由內需股前景好＊



內需股今日表現突出，旺旺（００１５１）、蒙牛（０２３１９）等股份成功領漲藍籌。事

實上消費相關板塊亦為市場今年受追捧的對象，除了因為看好內地消費能力增強，亦與市場自由

度有關。中央政府於近期已多次放寬不同行業的訂價自由度，包括早前爆升的啤酒業。相信在各

間企業亦能抬高訂價的情況下，將有利公司的業務表現，有利股價向上。

相反，手機設備股繼續表現落後，雖然該板塊於去年為熱炒對象，但踏入２０１８年的表現

則強差人意，主要因為行業的增長速度減速，而企業本來的基本面亦成為重要參考指標，亦因企

業的質素，表現開始分化，很少再出現全板塊齊升。所以在作部署時，適宜多參考企業的營運數

據。（ａｌ）

