【本港樓市】新地：加推雲海５０伙，平均折實呎價１７８５３元

《經濟通通訊社１６日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆於記者會表示，旗下馬

鞍山「雲海」將加推５０伙，當中少量加價２％至３％，其他大部分原價推，折實呎價介乎

１６１２３元至１９６１６元，與上張價單呎價相若，平均折實呎價１７８５３元。

新地代理總經理胡致遠表示，今次加推的５０伙包含一至四房。另外，有８伙特色戶招標，

其中１伙為兩房連花園，其餘７伙為頂層連平台或天台，本周五（１９日）截標。

他指，是次招標不設意向，有興趣買家可參照以往成交，希望呎價再創新高。（ｄｌ）

