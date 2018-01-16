《經濟通通訊社１６日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆於記者會表示，旗下馬
鞍山「雲海」將加推５０伙，當中少量加價２％至３％，其他大部分原價推，折實呎價介乎
１６１２３元至１９６１６元，與上張價單呎價相若，平均折實呎價１７８５３元。
新地代理總經理胡致遠表示，今次加推的５０伙包含一至四房。另外，有８伙特色戶招標，
其中１伙為兩房連花園，其餘７伙為頂層連平台或天台，本周五（１９日）截標。
他指，是次招標不設意向，有興趣買家可參照以往成交，希望呎價再創新高。（ｄｌ）
16/01/2018 16:38
【本港樓市】新地：加推雲海５０伙，平均折實呎價１７８５３元
《經濟通通訊社１６日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆於記者會表示，旗下馬
鞍山「雲海」將加推５０伙，當中少量加價２％至３％，其他大部分原價推，折實呎價介乎
１６１２３元至１９６１６元，與上張價單呎價相若，平均折實呎價１７８５３元。
新地代理總經理胡致遠表示，今次加推的５０伙包含一至四房。另外，有８伙特色戶招標，
其中１伙為兩房連花園，其餘７伙為頂層連平台或天台，本周五（１９日）截標。
他指，是次招標不設意向，有興趣買家可參照以往成交，希望呎價再創新高。（ｄｌ）
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