《經濟通通訊社１６日專訊》新地（０００１６）代理總經理陳漢麟於記者會表示，旗下西
半山「巴丙頓山」會所命名為「Ｃｌｕｂ Ｂａｂｉｎｇｔｏｎ」，住宅入口大堂樓高約６米，
會所最高樓高約４﹒２米，戶外有綠化地帶，可供住客燒烤，亦有２０米長泳池及按摩池。而室
內設有健身室、會議室及多用途功能房等。會所未計室外佔逾３０００呎。
新地副董事總經理雷霆表示，將於日內公布示範單位詳情，最快本周內開價。（ｄｌ）
16/01/2018 16:54
【本港樓市】新地：西半山「巴丙頓山」最快本周內開價
《經濟通通訊社１６日專訊》新地（０００１６）代理總經理陳漢麟於記者會表示，旗下西
半山「巴丙頓山」會所命名為「Ｃｌｕｂ Ｂａｂｉｎｇｔｏｎ」，住宅入口大堂樓高約６米，
會所最高樓高約４﹒２米，戶外有綠化地帶，可供住客燒烤，亦有２０米長泳池及按摩池。而室
內設有健身室、會議室及多用途功能房等。會所未計室外佔逾３０００呎。
新地副董事總經理雷霆表示，將於日內公布示範單位詳情，最快本周內開價。（ｄｌ）
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