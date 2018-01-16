【駐京專電】商務部：去年中國吸收外資有三大特點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國商務部公布，２０１７年，全國新設

立外商投資企業３５６５２家，同比增長２７﹒８％；實際使用外資８７７５﹒６億元（人民幣

．下同），同比增長７﹒９％，實現平穩增長。２０１７年１２月當月，全國新設立外商投資企

業４８３７家，同比增長３６﹒５％；實際使用外資金額７３９﹒４億元人民幣，同比下降９﹒

２％。

商務部外資司負責人指出，去年全年，吸收外資主要呈現以下特點：

一是外商投資環境持續優化。２０１７年中國吸收外資形勢較為嚴峻。國務院先後印發了兩

份重要文件，推出４２條措施。各部門和各地方加大工作力度，出台配套政策細則，確保放寬准

入、財稅支持、權益保護等具體措施落實到位，積極營造優良的營商環境，優化招商引資方式，

提升服務質量和水平，有效提振了外國投資者信心。



＊高技術服務業實際使用外資大增＊



二是外資產業結構持續優化。高技術產業實際吸收外資同比增長６１﹒７％，佔比達

２８﹒６％，較２０１６年底提高了９﹒５個百分點。高技術製造業實際使用外資６６５﹒９億

元，同比增長１１﹒３％。其中，電子及通信設備製造業、計算機及辦公設備製造業、醫療儀器

設備及儀器儀表製造業同比增長７﹒９％、７１﹒１％和２８％。高技術服務業實際使用外資

１８４６﹒５億元，同比增長９３﹒２％。其中，信息服務、科技成果轉化服務、環境監測及治

理服務同比分別增長１６２％、４１％和１３３﹒３％。

三是外資區域布局持續優化。中部地區實際使用外資５６１﹒３億元，同比增長２２﹒５％

，增速領跑全國；西部地區新設立外商投資企業同比增長４３﹒２％，市場主體活力進一步激發

。１１個自貿試驗區新設外商投資企業６８４１家，其中以備案方式新設企業佔９９﹒２％；實

際使用外資１０３９億元人民幣，同比增長１８﹒１％，高於全國增幅１０個百分點，改革開放

試驗田作用進一步顯現。

