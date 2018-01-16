《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》蘋果公司通過系統升級造成舊款
ｉＰｈｏｎｅ手機性能降低的行為，引發消費者不滿。上海市消保委確認，已於近日向蘋果中國
公司和蘋果全球總部分別發出查詢函，要求蘋果公司就可能產生怎樣的後果、採取何種補救措施
等四大方面的問題進行回复。
２０１５年、２０１６年和２０１７年，市消保委收到有關蘋果產品和服務的投訴分別為
９６４宗、４０２１宗和２６１５宗。根據《查詢函》要求，蘋果公司應於今年１月１９日前給
予上海市消保委答覆。
16/01/2018 09:07
【駐滬專電】上海消保委就「降頻門」向蘋果發查詢函
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》蘋果公司通過系統升級造成舊款
ｉＰｈｏｎｅ手機性能降低的行為，引發消費者不滿。上海市消保委確認，已於近日向蘋果中國
公司和蘋果全球總部分別發出查詢函，要求蘋果公司就可能產生怎樣的後果、採取何種補救措施
等四大方面的問題進行回复。
２０１５年、２０１６年和２０１７年，市消保委收到有關蘋果產品和服務的投訴分別為
９６４宗、４０２１宗和２６１５宗。根據《查詢函》要求，蘋果公司應於今年１月１９日前給
予上海市消保委答覆。
|國際動態16/01/2018
雅加達證交所塌夾層 不涉恐襲
|生財有道15/01/2018
【一月效應】去年效應於港股強勢展現 業界對今年看法分歧
|興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
|國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
|生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
|國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰