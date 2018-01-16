【駐滬專電】上海消保委就「降頻門」向蘋果發查詢函

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》蘋果公司通過系統升級造成舊款

ｉＰｈｏｎｅ手機性能降低的行為，引發消費者不滿。上海市消保委確認，已於近日向蘋果中國

公司和蘋果全球總部分別發出查詢函，要求蘋果公司就可能產生怎樣的後果、採取何種補救措施

等四大方面的問題進行回复。

２０１５年、２０１６年和２０１７年，市消保委收到有關蘋果產品和服務的投訴分別為

９６４宗、４０２１宗和２６１５宗。根據《查詢函》要求，蘋果公司應於今年１月１９日前給

予上海市消保委答覆。

