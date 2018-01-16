《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》上海市新聞辦發布，上海市十四屆人大常
委會第四十三次會議今天下午表決通過人事任免案，決定任命上交所理事長吳清為上海市人民政
府副市長。
吳清曾任中證監機構部綜合處處長、機構部副主任、機構監管部副主任、主任、證券公司風
險處置辦公室主任、基金監管部主任，上海市虹口區委副書記、區長、區委書記，上海證券交易
所理事長、黨委書記（副部長級）等職。
16/01/2018 16:11
【駐滬專電】上交所理事長吳清任上海市副市長
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》上海市新聞辦發布，上海市十四屆人大常
委會第四十三次會議今天下午表決通過人事任免案，決定任命上交所理事長吳清為上海市人民政
府副市長。
吳清曾任中證監機構部綜合處處長、機構部副主任、機構監管部副主任、主任、證券公司風
險處置辦公室主任、基金監管部主任，上海市虹口區委副書記、區長、區委書記，上海證券交易
所理事長、黨委書記（副部長級）等職。
|生財有道16/01/2018
【至愛當炒股－中興】北水熱捧上望40元 全球5G建設食正條水
|國際動態16/01/2018
雅加達證交所塌夾層 不涉恐襲
|生財有道15/01/2018
【一月效應】去年效應於港股強勢展現 業界對今年看法分歧
|興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
|國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
|生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰