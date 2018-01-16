《午市前瞻》美元持續弱勢利好中資股估值，港股可續尋頂

《經濟通通訊社１６日專訊》美國股市周一（１５日）因馬丁路德金紀念日休市，各大行預

料石油出口國組織相關的減產協議開始結束，刺激油價上揚。港股今早開市在「三桶油」走強下

先高開８４點，及後藍籌回勇，港股擴大升幅，午收前在騰訊（００７００）及港交所

（００３８８）帶動下更高見３１７６６點，創逾十年新高，距離歷史高位３１９５８僅差約

１９２點。港股最終半日錄得４１２點或１﹒３２％升幅，報３１７５１。

港股半日主板成交達８６７﹒３３億元，比上日中午成交９０９﹒９２億元少４﹒６８％。

滬指報３４２０點升１０點或０﹒３％；國指報１２６９７點漲２２９點或１﹒８２％。



＊港股回升重磅藍籌向好，騰訊港交所反彈＊



港股昨日尾市走軟，今早多隻藍籌回穩走強，騰訊公布與樂高合作開發網上遊戲，將在內容

、遊戲、社交等多方面展開合作，騰訊升２﹒４０％，半日收報４４３﹒６元。

港交所（００３８８）行政總裁李小加於亞洲金融論壇上形容，今年為推Ａ股衍生產品時機

，消息即時帶動港交所股價上揚，盤中高見２８５元，創近兩年半新高，半日終升４﹒１１％，

報２８３﹒６元。

其他藍籌亦普遍向好，國壽（０２６２８）升２﹒２％，報２５﹒５５元；建行

（００９３９）升１﹒７９％，報７﹒９８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７４％，報

６７﹒８元。

乳業股走強，蒙牛乳業（０２３１９）破頂高見２５﹒３５元，半日升６﹒９９％，報

２５﹒２５元，為半日表現最佳藍籌；中國旺旺（００１５１）亦升５﹒３３％，報６﹒７２元

。

手機設備股表現落後於大市，瑞聲科技（０２０１８）半日跌２﹒２８％，報１４１﹒４元

，為表現最差藍籌；舜宇光學（０２３８２）午收前回升報１０９元，半日升１﹒３０％。



＊大摩唱好增持，內險賭股齊落鑊＊



內險股獲大摩唱好，中國平安（０２３１８）目標價獲升近三成至９４元，維持「增持」評

級，中國平安在三連陽兼三連升下，半日再升２﹒８３％，半日收報９０﹒７元，最高見

９０﹒９５元破頂；同獲予增持的財險（０２３２８）升２﹒８９％，報１６﹒３４元；太保

（０２６０１）升２﹒８５％，半日報３９﹒７元。

賭股今日繼續造好，銀娛（０００２７）獲大摩升目標價至６４元，維持「增持」評級，銀

娛午收報６３﹒３５元，升１﹒８５％；金沙（０１９２８）升２﹒１６％，半日收報

４４﹒９５元。

國土部指政府將不再壟斷住宅用地，擬將所有權、資格權、使用權「三權分置」，內房衝前

，碧桂園（０２００７）升３﹒０１％報１７﹒７８元；融創中國（０１９１８）亦漲

２﹒６４％，半日收報３５元。

昨日（１５日）上市的希瑪眼科（０３３０９）今日氣勢依然強勁，高見６﹒０８元較招股

價２﹒９元高１０９﹒６％，最終半日升１８﹒２％報６﹒０４元，不計手續費每手現賺

６２００元。



＊姚浩然：中資金融股估值不高，具投資價值＊



時富資產管理董事總經理對《經濟通通訊社》表示，港股現時走勢，取決於美元走勢及中港

兩地銀行拆息。首先，他指出，歐洲央行擬收緊銀根，令到歐元上升美元轉弱，美元轉弱令人民

幣走強，因此資金流入新興市場，而人民幣上升利好中資公司的資產估值。現時市場亦預期日本

會收緊銀根，這種情況持續的話，資金會繼續流入亞洲股市，港股亦有機會挑戰高位。

中港兩地銀行拆息上星期回落幅度比較快，他認為現時再快速回落的機會不大。現時接近農

曆新年，只要未來中港兩地拆息不要升得太快，就能繼續利好港股走勢。

觀乎區內南韓、日本股市都強勁，他預期港股可以繼續尋頂，十年前港股高位３１９５８點

時的市帳率是３﹒２倍，但現時市帳率只是１﹒３８倍，而中位值為１﹒５倍，故恆指估值其實

仍有提升空間。他認為３１０００點為大市初步支持位，３０２００點為重要支持位。

人幣上升，中資金融、內房股相信會升得比較快。他認為，中資金融股有條件提升估值，且

目前估值不高，加上內地經濟穩定，建議投資於該板塊上。（ｇｌ、ｆｆ）

