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即市新聞

16/01/2018 12:45

《午市前瞻》美元持續弱勢利好中資股估值，港股可續尋頂

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國股市周一（１５日）因馬丁路德金紀念日休市，各大行預
料石油出口國組織相關的減產協議開始結束，刺激油價上揚。港股今早開市在「三桶油」走強下
先高開８４點，及後藍籌回勇，港股擴大升幅，午收前在騰訊（００７００）及港交所
（００３８８）帶動下更高見３１７６６點，創逾十年新高，距離歷史高位３１９５８僅差約
１９２點。港股最終半日錄得４１２點或１﹒３２％升幅，報３１７５１。
　　港股半日主板成交達８６７﹒３３億元，比上日中午成交９０９﹒９２億元少４﹒６８％。
　　滬指報３４２０點升１０點或０﹒３％；國指報１２６９７點漲２２９點或１﹒８２％。

＊港股回升重磅藍籌向好，騰訊港交所反彈＊

　　港股昨日尾市走軟，今早多隻藍籌回穩走強，騰訊公布與樂高合作開發網上遊戲，將在內容
、遊戲、社交等多方面展開合作，騰訊升２﹒４０％，半日收報４４３﹒６元。
　　港交所（００３８８）行政總裁李小加於亞洲金融論壇上形容，今年為推Ａ股衍生產品時機
，消息即時帶動港交所股價上揚，盤中高見２８５元，創近兩年半新高，半日終升４﹒１１％，
報２８３﹒６元。
　　其他藍籌亦普遍向好，國壽（０２６２８）升２﹒２％，報２５﹒５５元；建行
（００９３９）升１﹒７９％，報７﹒９８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７４％，報
６７﹒８元。
　　乳業股走強，蒙牛乳業（０２３１９）破頂高見２５﹒３５元，半日升６﹒９９％，報
２５﹒２５元，為半日表現最佳藍籌；中國旺旺（００１５１）亦升５﹒３３％，報６﹒７２元

　　手機設備股表現落後於大市，瑞聲科技（０２０１８）半日跌２﹒２８％，報１４１﹒４元
，為表現最差藍籌；舜宇光學（０２３８２）午收前回升報１０９元，半日升１﹒３０％。

＊大摩唱好增持，內險賭股齊落鑊＊

　　內險股獲大摩唱好，中國平安（０２３１８）目標價獲升近三成至９４元，維持「增持」評
級，中國平安在三連陽兼三連升下，半日再升２﹒８３％，半日收報９０﹒７元，最高見
９０﹒９５元破頂；同獲予增持的財險（０２３２８）升２﹒８９％，報１６﹒３４元；太保
（０２６０１）升２﹒８５％，半日報３９﹒７元。
　　賭股今日繼續造好，銀娛（０００２７）獲大摩升目標價至６４元，維持「增持」評級，銀
娛午收報６３﹒３５元，升１﹒８５％；金沙（０１９２８）升２﹒１６％，半日收報
４４﹒９５元。
　　國土部指政府將不再壟斷住宅用地，擬將所有權、資格權、使用權「三權分置」，內房衝前
，碧桂園（０２００７）升３﹒０１％報１７﹒７８元；融創中國（０１９１８）亦漲
２﹒６４％，半日收報３５元。
　　昨日（１５日）上市的希瑪眼科（０３３０９）今日氣勢依然強勁，高見６﹒０８元較招股
價２﹒９元高１０９﹒６％，最終半日升１８﹒２％報６﹒０４元，不計手續費每手現賺
６２００元。

＊姚浩然：中資金融股估值不高，具投資價值＊

　　時富資產管理董事總經理對《經濟通通訊社》表示，港股現時走勢，取決於美元走勢及中港
兩地銀行拆息。首先，他指出，歐洲央行擬收緊銀根，令到歐元上升美元轉弱，美元轉弱令人民
幣走強，因此資金流入新興市場，而人民幣上升利好中資公司的資產估值。現時市場亦預期日本
會收緊銀根，這種情況持續的話，資金會繼續流入亞洲股市，港股亦有機會挑戰高位。
　　中港兩地銀行拆息上星期回落幅度比較快，他認為現時再快速回落的機會不大。現時接近農
曆新年，只要未來中港兩地拆息不要升得太快，就能繼續利好港股走勢。
　　觀乎區內南韓、日本股市都強勁，他預期港股可以繼續尋頂，十年前港股高位３１９５８點
時的市帳率是３﹒２倍，但現時市帳率只是１﹒３８倍，而中位值為１﹒５倍，故恆指估值其實
仍有提升空間。他認為３１０００點為大市初步支持位，３０２００點為重要支持位。
　　人幣上升，中資金融、內房股相信會升得比較快。他認為，中資金融股有條件提升估值，且
目前估值不高，加上內地經濟穩定，建議投資於該板塊上。（ｇｌ、ｆｆ）

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