【金融論壇】查史美倫：市場對更多互聯互通項目開通有信心

《經濟通通訊社１６日專訊》金發局主席查史美倫出席「亞洲金融論壇」時表示，中港兩地

的金融合作由三年前開始變得更緊密，滬、深港通開通後，可經「互聯互通」項目買賣的市值達

３﹒３２萬億港元，可買賣的Ａ股市值則達４﹒５萬億元人民幣。

她認為，「互聯互通」項目成功開通，給予市場信心，未來會有更多項目開通，包括ＥＴＦ

通及「債券通」的南向投資等，認為本港需要繼續完善金融基建。（ｃｈ）

