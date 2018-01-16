《經濟通通訊社１６日專訊》金發局主席查史美倫出席「亞洲金融論壇」時表示，中港兩地
的金融合作由三年前開始變得更緊密，滬、深港通開通後，可經「互聯互通」項目買賣的市值達
３﹒３２萬億港元，可買賣的Ａ股市值則達４﹒５萬億元人民幣。
她認為，「互聯互通」項目成功開通，給予市場信心，未來會有更多項目開通，包括ＥＴＦ
通及「債券通」的南向投資等，認為本港需要繼續完善金融基建。（ｃｈ）
16/01/2018 10:08
【金融論壇】查史美倫：市場對更多互聯互通項目開通有信心
《經濟通通訊社１６日專訊》金發局主席查史美倫出席「亞洲金融論壇」時表示，中港兩地
的金融合作由三年前開始變得更緊密，滬、深港通開通後，可經「互聯互通」項目買賣的市值達
３﹒３２萬億港元，可買賣的Ａ股市值則達４﹒５萬億元人民幣。
她認為，「互聯互通」項目成功開通，給予市場信心，未來會有更多項目開通，包括ＥＴＦ
通及「債券通」的南向投資等，認為本港需要繼續完善金融基建。（ｃｈ）
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