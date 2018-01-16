《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１９１０點，升２點，高水６點
，最新報３１８９６點，跌１２點，低水９點，合約成交２７４５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２７６７點，升１０點，低水２０點，最新報
１２７５４點，跌３點，低水３３點，合約成交１６０９張。（ｊｎ）
16/01/2018 18:04
【夜期時段】即月期指最新報３１８９６點，跌１２點，低水９點
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１９１０點，升２點，高水６點
，最新報３１８９６點，跌１２點，低水９點，合約成交２７４５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２７６７點，升１０點，低水２０點，最新報
１２７５４點，跌３點，低水３３點，合約成交１６０９張。（ｊｎ）
|生財有道16/01/2018
【至愛當炒股－中興】北水熱捧上望40元 全球5G建設食正條水
|國際動態16/01/2018
雅加達證交所塌夾層 不涉恐襲
|生財有道15/01/2018
【一月效應】去年效應於港股強勢展現 業界對今年看法分歧
|興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
|國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
|生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰