【夜期時段】即月期指最新報３１８９６點，跌１２點，低水９點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１９１０點，升２點，高水６點

，最新報３１８９６點，跌１２點，低水９點，合約成交２７４５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２７６７點，升１０點，低水２０點，最新報

１２７５４點，跌３點，低水３３點，合約成交１６０９張。（ｊｎ）

