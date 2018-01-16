《經濟通通訊社１６日專訊》乙德投資（０６１８２）明日首掛。該股於輝立暗盤收報
０﹒７８元，較招股價０﹒６５元升２０％。以每手８０００股計算，不計手續費，每手賺
１０４０元。（ｊｎ）
16/01/2018 19:08
【新股上市】乙德投資輝立暗盤收報０﹒７８元，每手賺１０４０元
《經濟通通訊社１６日專訊》乙德投資（０６１８２）明日首掛。該股於輝立暗盤收報
０﹒７８元，較招股價０﹒６５元升２０％。以每手８０００股計算，不計手續費，每手賺
１０４０元。（ｊｎ）
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