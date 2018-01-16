【本港樓市】ＥＣＡ：香港仍為亞洲住房租金最貴城市，東京排第二

《經濟通通訊社１６日專訊》人力資源管理顧問機構ＥＣＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

公布最新調查，指出本港再次成為亞洲租金最昂貴的城市，東京及上海分別排第二及第三名。

在香港，國際行政人員常住區域中，一間無家具中檔三房寓所平均月租約為１０４６１美元

，比亞洲排名第二的東京高出２０００美元以上。

ＥＣＡ亞洲區域總監關禮廉表示，香港人口密度極高，加上住宅供應有限，所以香港平均租

金一向較亞洲其他受注目城市更昂貴，而過去１２個月以來，本港整體租金亦有輕微上升。但調

查所針對住房類別的香港租金仍然較２０１２年便宜。

過去１２個月以來，中國內地許多城市的租金都有所上升。上海是租金最昂貴的內地城市，

在亞洲地區排名第三位，東京租金繼續上升，平均升幅約為４％。在亞洲其他地區，新加坡租金

持續下跌，因此其排名亦不斷下降。

關禮廉指出，遷移往上海的人口增加，令當地的租金上升。上海住房市場本來已經相當緊張

，現在更加升溫，因此導致租金上漲。

關禮廉補充指，觀察到租金升幅最快的是珠三角地區，其中廣州和深圳的租金升幅均達到雙

位數，皆因遷移到這兩個城市的人口極多。事實上，珠三角地帶住房持續供不應求，深圳西部地

區尤其短缺，引致當地租金在過去七年迅速攀升。

亞洲各城市的租金在過去１２個月普遍上升，只有胡志明市、雅加達和仰光等少數城市下跌

。（ｂｉ）

