【本港樓市】測量師：龍翔道住宅地成交價符預期，料每呎售逾４萬

《經濟通通訊社１６日專訊》中原測量師行執行董事張競達表示，九龍塘龍翔道住宅地現以

１２４﹒５１億元批出，樓面呎價２８５３１元。受中國防走資規條影響，中資來港投地意欲大

減，缺乏中資競爭下，地價回復正常，樓面呎價介乎２５０００元至３００００元屬預期之內。

張競達表示，九龍塘龍翔道住宅地位處傳統豪宅區，地利優越，成功吸引多家大型發展商入

標競爭，成為２０１８年首幅百億地王，更創九龍地皮樓面呎價新高。預料該地單位將來每呎售

價逾４萬元，發展商才有合理利潤。（ｂｉ）

