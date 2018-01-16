《經濟通通訊社１６日專訊》中原測量師行執行董事張競達表示，九龍塘龍翔道住宅地現以
１２４﹒５１億元批出，樓面呎價２８５３１元。受中國防走資規條影響，中資來港投地意欲大
減，缺乏中資競爭下，地價回復正常，樓面呎價介乎２５０００元至３００００元屬預期之內。
張競達表示，九龍塘龍翔道住宅地位處傳統豪宅區，地利優越，成功吸引多家大型發展商入
標競爭，成為２０１８年首幅百億地王，更創九龍地皮樓面呎價新高。預料該地單位將來每呎售
價逾４萬元，發展商才有合理利潤。（ｂｉ）
16/01/2018 18:43
【本港樓市】測量師：龍翔道住宅地成交價符預期，料每呎售逾４萬
《經濟通通訊社１６日專訊》中原測量師行執行董事張競達表示，九龍塘龍翔道住宅地現以
１２４﹒５１億元批出，樓面呎價２８５３１元。受中國防走資規條影響，中資來港投地意欲大
減，缺乏中資競爭下，地價回復正常，樓面呎價介乎２５０００元至３００００元屬預期之內。
張競達表示，九龍塘龍翔道住宅地位處傳統豪宅區，地利優越，成功吸引多家大型發展商入
標競爭，成為２０１８年首幅百億地王，更創九龍地皮樓面呎價新高。預料該地單位將來每呎售
價逾４萬元，發展商才有合理利潤。（ｂｉ）
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