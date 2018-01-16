《經濟通通訊社１６日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）（深：０００７５６）發盈
喜，料截至去年底全年純利按年增長５０至１００％，預期盈利介乎１﹒８４億至２﹒４４億元
（人民幣．下同）。
每股盈利料約０﹒３８至０﹒５１元。該公司指預期盈利大增，因繼續加強產品技術，降低
產品成本，以及銷售規模進一步擴大。（ｌｙ）
16/01/2018 16:51
【企業盈喜】山東新華製藥（７１９）料全年純利升５０至１００％
《經濟通通訊社１６日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）（深：０００７５６）發盈
喜，料截至去年底全年純利按年增長５０至１００％，預期盈利介乎１﹒８４億至２﹒４４億元
（人民幣．下同）。
每股盈利料約０﹒３８至０﹒５１元。該公司指預期盈利大增，因繼續加強產品技術，降低
產品成本，以及銷售規模進一步擴大。（ｌｙ）
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