《小傳日記》魚缸爆升創收市記錄，史上新高話咁快就到！

《小傳日記》魚缸牛氣沒法擋，噚日（１５日）十四連升雖然斷咗纜，但都完全無阻好友挑

戰史上新高嘅決心！今日（１６日）香江魚缸開市已經反擊８４點，之後簡直如入無人境地，生

發發（００３８８）爆升近６巴仙，祖國錢莊建工中行手牽手跳起３至４巴仙，ＱＱ

（００７００）又夾高２﹒５巴仙。最終恆指以全日高位３１９０４完場，率先寫下收市新高，

飆升５６５點或１﹒８巴仙，距離３１９５８史上最高位只係得５４點，真係聽朝一開波話咁快

就到！

再睇埋Ａ場表現，明顯已經守穩３４００點，今日更發力彈起近１巴仙收３４３６點；難怪

國指相當風騷，一班中資金融佬領軍，以２﹒５巴仙升幅或３１６點跑贏大市，收１２７８７。

勁！

今日大升市仲要有成交配合，全日錄得超過１６４６億銀大成交，缸友今晚真係要唞足精神

，聽日睇實魚缸，準備見證史上最強一刻吧！



＊ＱＱ拍ＬＥＧＯ平保創新高，生意做唔停生發發風騷＊



股王ＱＱ今日多多新聞，首先公司宣布同Ｌｅｇｏ公司合作開發兒童網上遊戲，另外有傳出

同蘋果公司達成共識，將ｉＯＳ設備恢復微信打賞功能，同埋市傳ＱＱ投資嘅快手尋求融資約

１０億美金。連串好消息之下，ＱＱ開心衝前近３巴仙，報４４４﹒２銀，睇個勢話咁快又將破

頂！

市道咁旺，當然唔少得經營魚缸嘅生發發啦，行政總裁李小加仲話，今年係推Ａ場衍生產品

嘅好時機！之前已經傳出多間大企業打算嚟香江上市；當中，小米上市計劃仲愈來愈多消息傳出

，話好大機會揀香江上場添！再加上平保（０２３１８）嗰邊又有消息，傳嚟緊分拆陸金所上市

。總之，生發發做生意都做到手軟，今日好給力，跳起近６巴仙，報２８８﹒４銀！

平保就聽到摩笛起飛，大摩升「他屐」近三成，股價飛起近３巴仙，報９０﹒６５銀，盤中

高見９１銀創新高！

神州消費股亦繼續成為大市動力，蒙牛（０２３１９）衝前４巴仙，報２４﹒５５銀。青啤

（００１６８）、雨潤（０１０６８）亦有近４巴仙至１４巴仙進帳，報４７﹒６５銀、

１﹒２１銀。



＊錢莊再破頂氣勢果然勁，升幅近一成萬科甚精靈＊



神州錢莊近來真係夠晒靚仔，阿爺話去槓桿之下粒粒都係升市巨星。當中招行

（０３９６８）早前獲中銀國際唱好，今日就高見３６﹒２５銀創上市新高；街坊建行

（００９３９）、工行（０１３９８）亦都分別高見８﹒１３銀、６﹒８８銀齊齊破頂，三者埋

單分別有３巴仙至４巴仙進帳，各自報３６銀、８﹒１３銀、６﹒８７銀，成個魚缸變咗佢哋嘅

遊樂場！

神州磚頭噚日雖然跌得比較多，但係今日反攻返上去。萬科（０２２０２）

（深：０００００２）早幾日獲摩通送上祝福，升目標至１０銀，今日Ａ場創逾十年高，Ｈ股呢

邊跳起逾９巴仙，報４２﹒２銀，榮升全球最大市值磚頭佬添，恭喜晒！

仲有，阿爺開展新一輪土地利用總體規劃編制試點工作，碧桂園（０２００７）、雅居樂

（０３３８３）分別飛起３巴仙同逾４巴仙，報１７﹒７８銀、１３﹒７銀。

禹洲（０１６２８）以３８億人仔，買咗沿海家園（０１１２４）喺瀋陽同埋天津嘅土地。

結果禹洲就剷高逾１４巴仙，報５﹒５８銀；而沿海就仍然停牌。



＊希瑪再飛升認真夠吸睛，宏橋突抽水粉絲頭擰擰＊



超購逾１５６８倍嘅焦點新丁希瑪（０３３０９）入缸翌日依然狀態大勇，成為缸友掃貨對

象！今日再飆高近４４巴仙，報７﹒３５銀，日內最高見７﹒４４銀，高招股價２﹒９銀約

１﹒６倍。如果你忍得手仲未沽，唔計手續費，每手帳面賺９０８０銀。勁呀！

所謂「有人歡喜，就有人愁」！宏橋（０１３７８）今日重投魚缸呢個大家庭，就以「先舊

後新」配股抽水６２億銀，折讓約１０巴仙，粉絲當然唔開心，決定走貨好過！完場時逆市無咗

近７巴仙，報９﹒９９銀！

泊埋去淘寶中國嘅高鑫零售（０６８０８），獲麥格理升「他屐」，由１０銀升至１４銀，

評級續予「掃貨」，收市時就急升約８巴仙，報９﹒２６銀。另外，之前佢同淘寶單「大刁」已

經係上周五（１２日）截咗止啦，完成後缸友仍繼續持有近７２巴仙股權。



＊賭股高高高瑞聲卻憔悴，至愛當炒股中興多人追＊



「手機雙雄」之一嘅瑞聲（０２０１８）就唔好彩喇，大升市之日，被缸友急急拋貨，全日

無癮收挫約３巴仙，埋單１３９﹒７銀，係表現最差嘅藍籌股；而街坊舜宇（０２３８２）就比

較幸運，本來跌緊約３巴仙，但午後有力上返去，全日升近３巴仙，報１１０﹒８銀。

仲有，《經濟通》新欄「至愛當炒股」今日貼隻中興（００７６３），隻股飛起７％。「至

愛當炒股」星期二及五出街，大家要昅實啦！

唔知係迷農曆新年就快嚟到，憧憬馬交賭收可見反彈，博彩佬例牌都會被缸友列入重點掃貨

名單，當中銀娛（０００２７）就被大行瑞信視為行業首選，預料去年第四季嘅中場業務增長達

１５巴仙至１６巴仙，繼續畀佢「掃貨」評級，「他屐」就畀７９銀。完場時銀娛仍飛高約２巴

仙，報６３﹒１５銀；至於街坊永利（０１１２８）就繼續造好，全日剷高逾４巴仙，報

２５﹒４銀；美高梅（０２２８２）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添，全日衝前近２巴仙，報２４銀

。請請！



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