港股全日最高位收，升５６５點報３１９０４，距歷史高位不足百點

《經濟通通訊社１６日專訊》美股昨日假期休市，惟預託證券ＡＤＲ表現昨日（１５日）在

港股強勢帶動下全線造好，加上國際油價暫企穩７０美元關，港股今早在石油股支持下高開８４

點，重磅股及中資金融股亦見回勇，港股走勢拾級而上，午後Ａ股升幅見擴大，資金持續湧入內

銀股，港股最多急升５６５點或１﹒８１％，高見３１９０４點，並以該高位收市，創港股歷來

收市新高，距離歷史高位３１９５８點僅相差不足百點。全日總成交１６４６﹒２９億元，較昨

日減少２﹒３％。

滬指報３４３６點升２６點或０﹒７７％；國指報１２７８７點漲３１６點或２﹒５４％。



＊建行工行招行破頂，平保連續兩日創新高＊



Ａ股造好內銀持續受捧，多隻內銀均錄得逾３％升幅兼破頂，建行（００９３９）漲

３﹒７％，報８﹒１３元，並以該高位收市，創上市新高。工行（０１３９８）升

３﹒３１％，報６﹒８７元，盤中高見６﹒８８元，創歷史新高。招行（０３９６８）急漲

３﹒３％，報３６元，盤中高見３６﹒２５元兼破頂。中行（０３９８８）以全日最高位收市，

揚３﹒４２％，報４﹒２４元，創兩年半新高。

內險股方面，平保（０２３１８）再次破頂，高見９１元，全日漲２﹒８％，報９０﹒６５

元。國壽（０２６２８）升２％，報２５﹒５元。太平（００９６６）為表現最好內險，急升５

﹒２２％，報３４﹒３元。新華保險（０１３３６）揚３﹒１４％，報５５﹒８５元。太保（０

２６０１）升２﹒８５％，報３９﹒７元。

中資券商股跟隨Ａ股造好，中信證券（０６０３０）升４﹒６４％，報１８﹒０４元。銀河

證券（０６８８１）漲３﹒５％，報５﹒９５元。海通證券（０６８３７）揚２﹒３６％，報

１２﹒１６元。華泰六八八六（０６８８６）升２﹒１４％，報１７﹒１６元。



＊港交所兩年半高，瑞聲逆市急挫最差藍籌＊



重磅股表現方面，港交所（００３８８）急漲５﹒８７％，報２８８﹒４元，盤中高見

２８７﹒８元，創兩年半新高，為表現最好藍籌。騰訊（００７００）升２﹒５％，報

４４４﹒２元。匯控（００００５）揚０﹒８３％，報８４﹒８元。友邦（０１２９９）升

１﹒４９％，報６８﹒３元。中移動（００９４１）升１﹒０８％，報７９﹒３５元。

內需股今日一度領漲大市，旺旺（００１５１）急漲５﹒０２％，報６﹒７元。蒙牛

（０２３１９）升４﹒０３％，報２４﹒５５元，盤中高見２５﹒３５元兼破頂。萬洲

（００２８８）窄幅升０﹒６７％，報８﹒９６元。吉利（００１７５）窄幅漲０﹒５７％，報

２６﹒３元。

內房股全線急漲，禹洲（０１６２８）為表現最好內房，急升１４﹒１％，報５﹒５８元，

盤中高見５﹒６３元，創上市新高。萬科（０２２０２）漲９﹒２％，報４２﹒２元，一度高見

４２﹒４元，創歷史新高。龍光（０３３８０）升６﹒４７％，報９﹒０５元。融創

（０１９１８）漲３﹒７％，報３５﹒３５元。

瑞聲（０２０１８）逆市急挫３﹒４６％，報１３９﹒７元，為表現最差藍籌。舜宇

（０２３８２）一度跌３﹒３％，最終倒升２﹒９７％，報１１０﹒８元。丘鈦（０１４７８）

亦跌３﹒２％，報１２﹒１元。（ｔｔ）

