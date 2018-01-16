【香港政情】馬道立指公民抗命也不能過火位；認同改判入獄差距大

《經濟通通訊社１６日專訊》「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰和周永康，在２０１４年闖入俗

稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，上訴庭早前改判監禁６至８個月，三人就刑期提出上訴。

終審法院聽取各方陳詞後，將案押後，擇日裁決，３人獲准繼續保釋。

終審法院首席法官馬道立在庭上表示，判刑時雖然要考慮公民抗命元素，但認為無論動機多

好，都不能「過了火位」。惟他認同，３名被告由原審被判處社會服務令，到被改判入獄，是有

很大差距。

代表律政司的刑事檢控專員梁卓然指，明白法官關注刑罰的差距，又指黃之鋒和羅冠聰已服

刑６９天，周永康則已服刑８３天。若終院法官最終裁定上訴庭錯誤地加刑，可考慮直接釋放案

中３名上訴人。

馬道立回應指，終審法院需要處理的是，上訴庭在覆核刑期時的原則性問題，並追問律政司

，根據案例同類非法集結案多判處社會服務令，而且判刑的範圍也很廣闊，即使裁判法院的判刑

較為寬鬆，但是否可以說原審裁判官原則上出錯？馬道立提醒，控方很容易指責原審裁判官側重

或忽略某些量刑考慮，但重點仍是量刑是否嚴重過輕。

控方律師回應，裁判官只側重考慮上訴人的個別行為，忽視上訴人應能預計闖入廣場會遇到

保安攔截，故判刑出錯。（ｆｗ）（ｚｚ）

