《神州經脈》中間價逾兩年高，去年ＦＤＩ增７﹒９％，滬綜指反彈

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣新一波升勢動能十足，兌美元中間價今錄四連升，創逾

兩年高位，Ａ股普遍回升。滬綜指收報３４３６﹒５９點，升０﹒７７％，錄逾兩個月新高；深

成指收升０﹒７％，報１１３８６﹒９１點；創業板跌０﹒１７％，報１７２９﹒６點，連跌三

日。兩市全日成交亦依然暢旺，有５３５３億元（人民幣．下同），連續兩日超５０００億元。



＊四連漲８３５點子，短期易升難貶＊



人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３７２，較上個交易日升２０２點子，錄四連漲及創

２０１５年１２月１１日來新高，累計漲幅達８３５點子。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今早高開１２點子，收盤升５７點子，報６﹒４３６６。

近日，德國央行準備將人民幣納入外匯儲備，以及法國央行已使用人民幣來進行外匯儲備的

多元化的消息，似乎正令中國重啟人民幣國際化工程。

分析認為，以人民幣兌美元目前約在６﹒４的水平看來，並未顯得嚴重高估。人民銀行上一

次祭出干預抑制人民幣時，人民幣兌美元是在６﹒０。

交易員指出，市場對歐洲經濟樂觀預期提振歐元人氣，助力人民幣維持強勢，進而加劇客盤

結匯意願。短期如果美元指數不能止住跌勢，人民幣仍將延續易升難貶走勢。



＊６３天期逆回購中標利率升５點子＊



人行指，為對沖稅期高峰及逆回購到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理穩定，今日

以利率招標方式開展了３２００億元逆回購操作，其中，１００億元６３天期逆回購中標利率為

２﹒９５％，較上次（１１月３０日）上調５點子。公開市場單日淨投放２７００億元，創兩個

月以來最多。

銀行間市場資金面維持緊平衡，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）近全線升，其中

中國１個月期結束連１０日跌勢，升不足１個基點；３個月期連續第５個交易日上漲。



＊大連機床、丹東港債券現實質違約＊



新年伊始，債券違約陸續有來。上海清算所公布，大連機床「１６大機床ＭＴＮ００１」應

於１月１４日兌付利息，鑑於公司已於去年１１月１０日被大連市中院依法裁定進入重整程序，

目前重整工作仍在進行中，上述票據不能按期足額兌付利息。該期債券發行總額４億元，計息期

債券利率為７％。

丹東港集團亦稱，１月１３日到期的「１５丹東港ＰＰＮ００１」未能按期足額償付，已構

成實質性違約。該非公開定向債務融資工具發行金額５億元，期限三年，票面利率７﹒６％，應

付利息３８００萬元。

此外，據《彭博社》引述知情人士稱，恆投證券子公司北京新華富時資產管理的兩款專項資

產管理計劃發生延期兌付，兩款計劃合計本金７﹒５億元。計劃融資人哈爾濱工大集團表示，正

在進行內部資金安排，並對產品優先償付。



＊去年非金融類對外直投降逾２９％＊



商務部公布，２０１７年，中國全年實際使用外資８７７５﹒６億元，同比增長７﹒９％；

２０１７年１２月，實際使用外資金額７３９﹒４億元，同比下降９﹒２％。

商務部指，由於全球經濟增長依然緩慢、不穩定不確定因素較多，２０１８年中國吸收外資

面臨較大外部壓力。不過，對２０１８年吸收外資規模保持總體穩定有信心，產業結構進一步優

化。

商務部還公布，２０１７全年，累計實現非金融類對外直接投資（ＯＤＩ）投資

１２００﹒８億美元，同比下降２９﹒４％，非理性對外投資得到切實有效遏制。其中１１月和

１２月，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。



＊習特通電話籲建設性處理敏感問題＊



國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話時稱，保持中美兩國關係健康發展符合兩國人

民利益，中美雙方應該採取建設性方式，通過對彼此開放市場，做大合作蛋糕，妥善解決雙方關

切的經貿問題。

他表示，「雙方要相向而行，相互尊重，聚焦合作，以建設性方式處理敏感問題，尊重彼此

核心利益和重大關切，維護中美關係健康穩定發展勢頭。」

在應詢介紹對朝鮮半島局勢的看法時，習近平指，朝鮮半島形勢出現一些積極變化，各方應

該共同努力，把來之不易的緩和勢頭延續下去，為重啟對話談判創造條件。中國願繼續同包括美

方在內的國際社會一道，密切溝通、相互信任、相互尊重、加強合作，推動朝鮮半島問題朝著妥

善解決的方向不斷取得進展。

特朗普則表示，美方重視中方在朝鮮問題上的重要作用，願繼續加強同中方的溝通協調。

（ｊｙ）

