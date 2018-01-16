【駐滬專電】２０１７年上海金融市場交易總額１４３０萬億人民幣

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》２０１７年上海金融市場交易總額約

１４３０萬億元人民幣，擁有持牌金融機構１５３７家，金融業佔上海ＧＤＰ總值的比例已超過

１７％。

上海市金融辦主任鄭楊介紹，上海已初步形成全球性的人民幣產品創新、交易、定價和清算

中心，目前上海集聚股票、債券、期貨、貨幣、票據、外匯、黃金、保險等各類金融要素市場，

成為全球金融要素市場最齊備的金融中心城市之一。

英國智庫Ｚ╱Ｙｅｎ集團發布的全球金融中心指數排名中，上海躍升到全球第六位。

