《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》據中國民航網，民航局副局長王志清代表
民航局，與上海市常務副市長，江蘇省、浙江省、安徽省常務副省長共同簽署三角世界級機場群
合作協議。
根據協議，各方將以提升上海國際航空樞紐功能和國際競爭力為引領，推動區域內各機場的
合理分工定位、差異化經營，實現到２０３０年建成世界一流城市群和世界級機場群的目標；共
同研究並儘快制定《長三角民航協同發展戰略規劃》；合力推動長三角地區空域優化，深入推進
軍民融合；建立健全和不斷完善長三角民航協同發展溝通協調機制。
16/01/2018 09:07
【駐滬專電】民航局與長三角三省一市簽署戰略協議
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》據中國民航網，民航局副局長王志清代表
民航局，與上海市常務副市長，江蘇省、浙江省、安徽省常務副省長共同簽署三角世界級機場群
合作協議。
根據協議，各方將以提升上海國際航空樞紐功能和國際競爭力為引領，推動區域內各機場的
合理分工定位、差異化經營，實現到２０３０年建成世界一流城市群和世界級機場群的目標；共
同研究並儘快制定《長三角民航協同發展戰略規劃》；合力推動長三角地區空域優化，深入推進
軍民融合；建立健全和不斷完善長三角民航協同發展溝通協調機制。
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