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16/01/2018 09:07

【駐滬專電】國內首隻軍民融合指數在上海發布

　　《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》由中航資本、國家金融與發展實驗室、中
證指數公司合作開發的中證中航軍民融合主題指數日前在上海發布。
　　中證中航軍民融合主題指數將成為政府部門制定宏觀和產業政策的依據、資本市場開發指數
投資產品的標的，有助於打造軍民融合產業板塊上市公司基本數據平台。
　　發布會上，中航資本和國家金融與發展實驗室簽訂戰略合作協議、指數合作服務協議，同時
與中證指數公司簽訂指數合作開發協議。

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