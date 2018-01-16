【駐滬專電】上清所：大連機床中期票據無法按期兌付利息

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１６日上海專電》上海清算所公布，大連機床２０１６年度

第一期中期票據（１６大機床ＭＴＮ００１）應於今年１月１４日（遇節假日順延至１月１５日

）兌付利息，鑒於公司已於去年１１月１０日被大連市中級人民法院依法裁定進入重整程序，目

前重整工作仍在進行中，「１６大機床ＭＴＮ００１」不能按期足額兌付利息。

該期債券發行總額４億元人民幣，計息期債券利率為７％。

