《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３７２，較上個交易日升
２０２點子，錄四連漲及創２０１５年１２月１１日來新高，累計漲幅達８３５點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２點子，報６﹒４４０５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４４１７。（ｊｙ）
16/01/2018 09:40
【聚焦人幣】中間價逾兩年高，人幣兌一美元即期開市升１２點子
《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３７２，較上個交易日升
２０２點子，錄四連漲及創２０１５年１２月１１日來新高，累計漲幅達８３５點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２點子，報６﹒４４０５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４４１７。（ｊｙ）
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