【聚焦人幣】中間價逾兩年高，人幣兌一美元即期開市升１２點子

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３７２，較上個交易日升

２０２點子，錄四連漲及創２０１５年１２月１１日來新高，累計漲幅達８３５點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２點子，報６﹒４４０５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４４１７。（ｊｙ）

