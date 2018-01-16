《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４３６６，
較上個交易日４時３０分收盤價升５７點子。全日在６﹒４２２５至６﹒４４４２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２９點子，報６﹒４３３４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４３７２，較上個交易日升２０２點子，錄四連漲及創
２０１５年１２月１１日來新高。（ｊｙ）
16/01/2018 16:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升５７點子，報６﹒４３６６
《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４３６６，
較上個交易日４時３０分收盤價升５７點子。全日在６﹒４２２５至６﹒４４４２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２９點子，報６﹒４３３４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４３７２，較上個交易日升２０２點子，錄四連漲及創
２０１５年１２月１１日來新高。（ｊｙ）
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