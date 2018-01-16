《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行１６００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、１５００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２７００億元，創兩個月以來最多。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
16/01/2018 09:27
【人行放水】消息稱人行進行３２００億逆回購，淨投放２７００億
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行１６００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、１５００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２７００億元，創兩個月以來最多。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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