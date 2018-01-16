《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，海航集團旗下渤海金控
（深：０００４１５）近日在國內市場發行１０億元人民幣的２７０天債券，發行利率高達
６﹒５％，錄該公司境內債券有史以來最高發行利率，又一次凸顯債務纏身的海航集團當前所面
臨的融資挑戰。
根據中國債券信息網數據，其他發行人發行的類似期限債券當前收益率約為４﹒８％。
渤海金控稍早在發行說明書中表示，發行債券所籌資金將用於償還債務。（ｊｙ）（ｚｚ）
16/01/2018 09:28
【海航動向】渤海金控１０億元短期債券據報利率錄６﹒５％新高
《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，海航集團旗下渤海金控
（深：０００４１５）近日在國內市場發行１０億元人民幣的２７０天債券，發行利率高達
６﹒５％，錄該公司境內債券有史以來最高發行利率，又一次凸顯債務纏身的海航集團當前所面
臨的融資挑戰。
根據中國債券信息網數據，其他發行人發行的類似期限債券當前收益率約為４﹒８％。
渤海金控稍早在發行說明書中表示，發行債券所籌資金將用於償還債務。（ｊｙ）（ｚｚ）
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