《經濟通通訊社１６日專訊》天海投資（滬：６００７５１）公告，經核實，公司控股股東
海航科技集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組。為了維護投資者利益，避免公司股價異常波動
，公司股票今日起停牌，預計連續停牌時間不超過一個月。
上周，海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１）公告，擬籌劃重大事項停牌。（ｊｙ）
16/01/2018 10:22
【海航動向】「海航系」再有公司停牌，天海投資股東籌重大重組
《經濟通通訊社１６日專訊》天海投資（滬：６００７５１）公告，經核實，公司控股股東
海航科技集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組。為了維護投資者利益，避免公司股價異常波動
，公司股票今日起停牌，預計連續停牌時間不超過一個月。
上周，海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１）公告，擬籌劃重大事項停牌。（ｊｙ）
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