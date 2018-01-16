《經濟通通訊社１６日專訊》商務部公布，２０１７年，中國全年實際使用外資
８７７５﹒６億元（人民幣．下同），同比增長７﹒９％；２０１７年１２月，實際使用外資金
額７３９﹒４億元，同比下降９﹒２％。
商務部指，由於全球經濟增長依然緩慢、不穩定不確定因素較多，２０１８年中國吸收外資
面臨較大外部壓力。不過，對２０１８年吸收外資規模保持總體穩定有信心，產業結構進一步優
化。（ｊｙ）
16/01/2018 15:39
【聚焦數據】商務部：去年ＦＤＩ增７﹒９％，上月降９﹒２％
《經濟通通訊社１６日專訊》商務部公布，２０１７年，中國全年實際使用外資
８７７５﹒６億元（人民幣．下同），同比增長７﹒９％；２０１７年１２月，實際使用外資金
額７３９﹒４億元，同比下降９﹒２％。
商務部指，由於全球經濟增長依然緩慢、不穩定不確定因素較多，２０１８年中國吸收外資
面臨較大外部壓力。不過，對２０１８年吸收外資規模保持總體穩定有信心，產業結構進一步優
化。（ｊｙ）
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