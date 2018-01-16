【聚焦數據】商務部：去年ＦＤＩ增７﹒９％，上月降９﹒２％

《經濟通通訊社１６日專訊》商務部公布，２０１７年，中國全年實際使用外資

８７７５﹒６億元（人民幣．下同），同比增長７﹒９％；２０１７年１２月，實際使用外資金

額７３９﹒４億元，同比下降９﹒２％。

商務部指，由於全球經濟增長依然緩慢、不穩定不確定因素較多，２０１８年中國吸收外資

面臨較大外部壓力。不過，對２０１８年吸收外資規模保持總體穩定有信心，產業結構進一步優

化。（ｊｙ）

