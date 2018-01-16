《日入而息》九倉逾１２４億奪九龍塘地王，港股勁升創歷史新高

《今天重點》﹡李小加冀將進行新經濟股上市細則諮詢，年中接受申請；內地仍需香港之獨

特優勢，歡迎更多互聯互通；今年為推Ａ股衍生產品時機，股票通發展正面

﹡金發局查史美倫指市場對更多互聯互通項目開通有信心；陳德霖指香港優勢

在於雙語法治，吸六成中國境外投資

﹡九倉逾１２４億奪龍翔道地王，呎價２﹒８萬九龍新高

﹡林鄭月娥稱不存在西環治港，部分人對王志民的話過分演繹；選舉主任會跟

有關條例依法辦事，非特首說了算



《即日市況》﹡港股全日最高位收，升５６５點報３１９０４，距歷史高位不足百點



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒７７％創業板微跌，地產券商股助攻



《美元匯價》﹡美匯跌勢未止；歐元最新報１﹒２２０９╱１０，日圓最新報

１１０﹒７１╱７２



《公司資訊》﹡歐化國際（０１７１１）招股上市，英皇證券包銷收佣最多３３１萬

﹡嘉華（００１７３）去年斥資百億增六地皮，土儲增逾４２萬平方米

﹡大新快易通合作推新聯營卡，主打中港牌司機；大新銀行（０２３５６）資

金充裕毋須過分憂慮加息，與快易通合作推新聯營卡

﹡金泰豐（０８４７９）超購１２倍，一手必中

﹡嚐高美（０８３７１）超購逾１１倍，人人有份

﹡易鑫（０２８５８）附屬擬非公開發債，籌最多４０億元人民幣

﹡飛尚非金屬（０８３３１）購股權等訴訟達和解，原告人撤回傳票

﹡新世界發展（０００１７）夥羅湖拓展口岸經濟

﹡葉氏化工（００４０８）今年原材料價格仍高企，收購駱駝漆料很快有正面

貢獻

﹡鼎豐（０６８７８）新資產收入將於今年起入帳，考慮拓展菲律賓市場

﹡興勝創建（００８９６）擬購荷李活道物業，代價５﹒０６億元

﹡味千（００５３８）去年第四季香港同店銷售跌７﹒９％

﹡新地（０００１６）加推雲海５０伙，平均折實呎價１７８５３元；新地荃

灣工廈累售逾六成套現１０億元，將加價逾３％；西半山「巴丙頓山」最快

本周內開價

﹡合生創展（００７５４）去年合約銷售金額升１４％至９２﹒３億元人民幣

﹡貿易通（００５３６）獲批提供為期六年之政府電子貿易服務

﹡魯証期貨（０１４６１）與山東省合作培育期貨市場

﹡寶光實業（０００８４）正磋商若干業務潛在主要出售事項

﹡九倉（００００４）逾１２４億奪龍翔道地王，呎價２﹒８萬九龍新高

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）老佛爺中國與陸家嘴已於今日於上海簽訂聯營合同

﹡高山企業（００６１６）擬出售港交所權益，料錄虧損１４２１萬元

﹡中國烯谷（０００６３）原立民辭任執董、副主席及行政總裁之職位

﹡聯交所准許美亞控股（０１１１６）進行復牌建議



《國企紅籌》﹡中石油集團表示今年內地石油表觀需求或升４﹒６％

﹡中外運（００５９８）擬參與Ａ股上市附屬資產重組計劃

﹡廣汽進軍美國棄用「傳祺」品牌名稱

﹡金茂酒店（０６１３９）去年整體酒店入住率上升５﹒１個百分點

﹡國壽（０２６２８）去年保費收入增１９％至５１２３億元人民幣

﹡四川成渝高速公路（００１０７）去年１２月通行費收入升２１％

﹡中國中冶（０１６１８）去年新簽合同額升２０％至６０２８億元人民幣

﹡華能國際電力（００９０２）去年第四季發電量升２３﹒６％



《神州民企》﹡報道指騰訊投資的快手尋求融資約１０億美元；報道指蘋果與騰訊

（００７００）達成共識，ｉＯＳ設備將恢復微信打賞功能

﹡安東油服（０３３３７）四川頁岩氣項目啟動施工準備

﹡禹洲地產（０１６２８）收購沿海七個項目，權益貨值逾４００億元人民幣

﹡和諧汽車（０３８３６）與大地財產保險合作為期３年

﹡山東墨龍（００５６８）遭深交所公開譴責處分，涉業績預告不準確

﹡復星醫藥（０２１９６）控股子公司獲批准白血病治療新藥臨床試驗

﹡報道指沃爾沃將在歐洲為吉利（００１７５）領克代工

﹡明發集團（００８４６）全年合同銷售額跌近１１％至１２５億元人民幣



《中國要聞》﹡中美領導人通電話，習近平冀建設性方式處理敏感問題

﹡美國議員據稱敦促ＡＴ＆Ｔ切斷與華為的所有商業聯繫

﹡央企２０１７年利潤總額１﹒４萬億，增１５﹒２％

﹡京東投資越南最大Ｂ２Ｃ電商Ｔｉｋｉ

﹡國土部開展新一輪土地利用總體規劃編制試點工作

﹡中國將打擊包括比特幣在內的虛擬貨幣場外集中交易

﹡去年汽車保有量按年增近１２％，新能源車佔０﹒７％

﹡丹東港５億元債券未按期足額兌付本息，構成違約

﹡恆投證券子公司７﹒５億元資管計劃據報延期兌付

﹡螞蟻金服表示獲准發行新消費貸款資產抵押證券

﹡國資委表示選擇具備條件央企推進集團層面股權多元化

﹡商務部表示去年ＦＤＩ增７﹒９％，上月降９﹒２％；去年ＯＤＩ降２９％

，非理性對外投資得遏制；去年中國吸收外資有三大特點

﹡北京首套房貸款利率上浮１０％

﹡發改委劉鶴將出席２２日－２５日召開的達沃斯論壇

﹡２０１７年上海金融市場交易總額１４３０萬億元人民幣

﹡上海消保委就「降頻門」向蘋果發查詢函

﹡上清所表示大連機床中期票據無法按期兌付利息

﹡民航局與長三角三省一市簽署戰略協議

﹡國內首隻軍民融合指數在上海發布

﹡銀聯本周六在上海地鐵全線試運營掃碼進出站

﹡人行６３天逆回購利率追加５點子，淨投放２７００億；報道指人行潘功勝

認為應禁止虛擬貨幣集中交易

﹡「海航系」再有公司停牌，天海投資股東籌重大重組；渤海金控１０億元短

期債券據報利率錄６﹒５％新高

﹡大公國際下調美國本外幣主權信用等級至ＢＢＢ＋，評級展望負面

﹡上交所理事長吳清任上海市副市長

﹡中銀監發布衍生工具交易對手違約風險資產計量規則

﹡雲南國資兌付中融信託兩信託計劃，否認違約

﹡花旗在新加坡增設中國業務團隊，負責東南亞國協投資



《寶島快訊》﹡台股三連升收升０﹒３％，續創逾２７年高



《其他消息》﹡林鄭月娥稱不存在西環治港，部分人對王志民的話過分演繹；選舉主任會跟

有關條例依法辦事，非特首說了算

﹡馬道立指公民抗命也不能過火位；認同改判入獄差距大

﹡黃之鋒等人就闖入公民廣場案判刑上訴，終院開審；終院決定押後處理雙學

三子的刑期覆核上訴案件

﹡港大民研表示林鄭月娥最新評分微升，支持率為５１％

﹡劉穎匡稱初選代表性不足，民主動力無回應其溝通要求

﹡陳家珮舉行造勢大會並遞表參選，獲黎棟國吳秋北撐場

﹡深股通額度全日用１５﹒９億元；滬股通額度全日用９﹒５億元

﹡ＥＣＡ表示香港仍為亞洲住房租金最昂貴城市，東京排第二

﹡金管局表示九間機構加入基建融資促進辦公室為合作夥伴；金管局６月在港

主辦綠色及社會責任債券年度會員大會及會議

﹡今年一手私宅買賣合約額料２６００億，連續三年新高

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