《日出而作》碧桂園擬配股，港ＡＤＲ普遍跌，道指破二萬六後走軟

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５７９２．８６ 跌 １０．３３點╱０．０４％

標普５００ ２７７６．４２ 跌 ９．８２點╱０．３５％

納斯達克 ７２２３．６９ 跌 ３７．３７點╱０．５１％

倫敦富時１００ ７７５５．９３ 跌 １３．２１點╱０．１７％

法蘭克福ＤＡＸ １３２４６．３３ 升 ４５．８２點╱０．３５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５１３．８２ 升 ４．１３點╱０．０７％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２８，歐元兌美元１．２２７２



《最新資訊》﹡結好（０００６４）旗下華懋紅磡商中１０層，申改酒店

﹡興勝創建（００８９６）ＳｈａｔｉｎＬｏｆｔ擬季內拆售

﹡陽光油砂（０２０１２）擬折讓１５％配股，籌最多２２００萬元

﹡匯控（００００５）獲升目標，吉利（００１７５）遭摩通降至３０元，

長實（０１１１３）獲唱好

﹡Ｋ Ｗ ＮＥＬＳＯＮ（０８４１１）料去年多賺逾四成

﹡恆指強勢回勇，北水買農行招行中行，沽中信銀行

﹡通用電氣分拆可能性增，因保險及稅改撥備逾百億美元

﹡花旗集團受累稅改，第四季盈轉虧，蝕１８３億美元

﹡傳歐洲央行不大可能在下周會議上放棄買債承諾

﹡荃灣大涌道地６億元沽

﹡油價從三年高位回落，紐約期金創四個月新高

﹡２０國官員齊集溫哥華討論制裁北韓，中俄不獲邀參與

﹡道指首次衝破兩萬六關口後倒跌，美債收益率向下

﹡歐元徘徊３年高位附近，美元指數續偏軟

﹡傳中國加強監管，比特幣現跌１６％

﹡大摩唱好布蘭特期油，料第三季見７５美元

﹡隆基泰（０１２８１）料２０１７年收益增長最少８０％

﹡郭樹清：資金脫實向虛勢頭得到初步遏制

﹡協合新能源（００１８２）發行２億美元優先票據，息７﹒９厘



《國企紅籌》﹡中信銀行（００９９８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首

﹡貴州茅台（６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首

﹡中材（０１８９３）料去年度淨利大幅增加

﹡中糧集團去年利潤１１８億，體制再造和混改提升效益



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）配股及發換股債，淨籌２３３億元還債及營運；擬配

股及發換股債，市傳集資２３４億元



《中國要聞》﹡住建部：蘭州等地調控鬆綁屬誤讀，調控目標毫不動搖

﹡中證報：人幣年內料仍有升值空間，惟持穩大趨勢不改

﹡中證監閻慶民：將投資者保護落到監管工作各環節

