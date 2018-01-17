《日出而作》碧桂園擬配股，港ＡＤＲ普遍跌，道指破二萬六後走軟

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７９２．８６ 跌 １０．３３點╱０．０４％
標普５００ ２７７６．４２ 跌 ９．８２點╱０．３５％
納斯達克 ７２２３．６９ 跌 ３７．３７點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７７５５．９３ 跌 １３．２１點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４６．３３ 升 ４５．８２點╱０．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１３．８２ 升 ４．１３點╱０．０７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２８，歐元兌美元１．２２７２
《最新資訊》﹡結好（０００６４）旗下華懋紅磡商中１０層，申改酒店
﹡興勝創建（００８９６）ＳｈａｔｉｎＬｏｆｔ擬季內拆售
﹡陽光油砂（０２０１２）擬折讓１５％配股，籌最多２２００萬元
﹡匯控（００００５）獲升目標，吉利（００１７５）遭摩通降至３０元，
長實（０１１１３）獲唱好
﹡Ｋ Ｗ ＮＥＬＳＯＮ（０８４１１）料去年多賺逾四成
﹡恆指強勢回勇，北水買農行招行中行，沽中信銀行
﹡通用電氣分拆可能性增，因保險及稅改撥備逾百億美元
﹡花旗集團受累稅改，第四季盈轉虧，蝕１８３億美元
﹡傳歐洲央行不大可能在下周會議上放棄買債承諾
﹡荃灣大涌道地６億元沽
﹡油價從三年高位回落，紐約期金創四個月新高
﹡２０國官員齊集溫哥華討論制裁北韓，中俄不獲邀參與
﹡道指首次衝破兩萬六關口後倒跌，美債收益率向下
﹡歐元徘徊３年高位附近，美元指數續偏軟
﹡傳中國加強監管，比特幣現跌１６％
﹡大摩唱好布蘭特期油，料第三季見７５美元
﹡隆基泰（０１２８１）料２０１７年收益增長最少８０％
﹡郭樹清：資金脫實向虛勢頭得到初步遏制
﹡協合新能源（００１８２）發行２億美元優先票據，息７﹒９厘
《國企紅籌》﹡中信銀行（００９９８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
﹡貴州茅台（６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首
﹡中材（０１８９３）料去年度淨利大幅增加
﹡中糧集團去年利潤１１８億，體制再造和混改提升效益
《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）配股及發換股債，淨籌２３３億元還債及營運；擬配
股及發換股債，市傳集資２３４億元
《中國要聞》﹡住建部：蘭州等地調控鬆綁屬誤讀，調控目標毫不動搖
﹡中證報：人幣年內料仍有升值空間，惟持穩大趨勢不改
﹡中證監閻慶民：將投資者保護落到監管工作各環節