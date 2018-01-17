《華爾街內望》道指首次衝破兩萬六關口後倒跌，美債收益率向下

《經濟通通訊社１７日專訊》美國股市周二（１６日）先高後跌，道指初段首次突破

２６０００點關口，因聯合健康集團（Ｕｎｉｔｅｄ Ｈｅａｌｔｈ Ｇｒｏｕｐ）及花旗季績

理想，令第四季美股業績期開局強勁。但油價走低拖累能源股下挫，導致大市轉跌。

道指收跌１０點，至２５７９２點；標普５００指數收挫９點或０﹒４％，至２７７６點；

納指收跌３７點或０﹒５％，至７２２３點。ＣＢＯＥ波動性指數升至逾一個月高位的

１１﹒６６。

能源股下跌１﹒２％，因布蘭特期油回吐部分近期漲幅，每桶下跌近１美元。工業股及材料

類股是標普各類股中表現落後的另外兩個板塊，分別下跌０﹒９％及１﹒２％。通用電氣收跌２

﹒９％，此前公司提高分拆的可能性，同時壽險與長期護理業務撥備，以及美國新稅改將造成超

過１１０億美元的開支。

美國最大醫保公司聯合健康集團收高１﹒９％，此前該公司公布的業績好於預期，同時亦上

調今年盈利預測。

默克急升５﹒８％，此前關鍵研究初步結果顯示，其重點藥品Ｋｅｙｔｒｕｄａ及兩個化療

藥有助於肺癌患者延長生命，並阻止癌症發展。

維亞康姆（Ｖｉａｃｏｍ）大跌７％，此前消息人士稱，ＣＢＳ與該公司並沒有在積極進行

合併磋商。

長期美債收益率早盤跟隨歐債收益率下跌，此前有報道指歐洲央行並未準備好在下周政策會

議上結束買債計劃。

尾盤，１０年期美債收益率跌至２﹒５４４％，上周五收報２﹒５５２％。（ｍｎ）

