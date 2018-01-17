《盤前攻略》港股距離歷史高位僅５４點，今早順勢衝破阻力不大

《經濟通通訊社１７日專訊》華爾街股市在周一（１５日）假期後復市，雖然三大指數隔晚

（１６日）均曾創上市新高，但其後走勢轉向全線倒跌，出現近兩年的最大單日逆轉。道指下跌

１０點或０﹒０４％，報２５７９２點；標指跌９點或０﹒３５％，報２７７６點；納指跌３７

點或０﹒５１％，報７２２３點。此外，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數（ＶＩ

Ｘ）急升１４﹒７６％，報１１﹒６６，為六個星期以來新高。



＊留意港股突破歷史高位後回調壓力＊



港股雖然在周一收跌７３點，終止十四連升，但昨日在石油股支持下高開８４點，加上重磅

股及中資金融股回勇，港股成功重拾升勢。於午後Ａ股升幅見擴大，及內銀股受追棒，及港交所

（００３８８）尾市急升近６％，港股最多急升５６５點或１﹒８１％，高見３１９０４點，並

以該高位收市，創港股歷來收市新高。

港股現時距離歷史高位３１９５８點僅相差不足百點，雖然夜期和ＡＤＲ均錄得下跌，加上

美股偏軟，可能為港股帶來下調壓力，但由於與歷史高位僅有５４點的距離，相信要順勢衝破的

阻力不大，料能夠在今早突破該水平。投資者要密切留意今早開市初段的走勢，及在突破歷史高

位後的回調壓力。



＊夜期ＡＤＲ均錄下跌，碧桂園抽水＊



美股尾市受壓倒跌，恆指夜期收報３１８５７點，跌５７點，低水４８點。港股ＡＤＲ昨日

跌７４點，報３１８３０點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍下跌，騰訊跌０﹒６６％，折合港元

報４４１﹒２６元。中行跌１﹒１％，折合港元報４﹒１９元。友邦跌０﹒１４％，折合港元報

６８﹒２元。國籌跌１﹒０２％，折合港元報２５﹒２４元。港交所跌０﹒５８％，折合港元報

２８６﹒７４元。匯控升１﹒３％，折合港元報８５﹒９１元。

碧桂園（０２００７）公布宣布配售４﹒６億股，相當於擴大股本約２﹒１２％，並且發行

換股債集資１５６億元。碧桂園是此次大市升浪首家配股「抽水」的藍籌股，且看之後會否再有

藍籌股配股集資，有機會會令投資氣氛受影響。（ａｌ）

