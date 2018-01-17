《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟領導人就英國新出現的有關二次退歐公投的辯論發表意見
，稱歡迎英國留在歐盟。不過無論脫歐協議最終會是如何，英國首相文翠珊及主要反對黨都已排
除在２０１９年３月英國脫歐前讓選民投票表決脫歐協議的可能性。
上月歐洲理事會主席圖斯克在主持峰會時，借機對呼籲對二次公投的支持，而歐盟執委會主
席賈克附和指，圖斯克稱對英國留歐的大門仍然開著，自己亦希望倫敦能夠聽到這點。（ｍｎ）
17/01/2018 11:03
【脫歐之後】歐盟領導人願意接受英國改變脫歐決定
《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟領導人就英國新出現的有關二次退歐公投的辯論發表意見
，稱歡迎英國留在歐盟。不過無論脫歐協議最終會是如何，英國首相文翠珊及主要反對黨都已排
除在２０１９年３月英國脫歐前讓選民投票表決脫歐協議的可能性。
上月歐洲理事會主席圖斯克在主持峰會時，借機對呼籲對二次公投的支持，而歐盟執委會主
席賈克附和指，圖斯克稱對英國留歐的大門仍然開著，自己亦希望倫敦能夠聽到這點。（ｍｎ）
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