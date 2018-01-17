《經濟通通訊社１７日專訊》康宏（０１０１９）公告，已接獲由大股東郭曉群及四名執行
董事，於高等法院原訟法庭發出的原訴傳票，將以維護公司利益的原則，對原訴傳票作出抗辯。
原訴傳票的要求包括：宣告康宏於２０１７年１２月２９日舉行的股東特別大會上，不應計
入有關原告人持有本公司４４﹒６８億股之投票權的決定為非法、無效及╱或不具法律效力。
公司將會在適當時候以公告形式，向股東及潛在投資者提供任何進一步重大進展的資訊。（
ａｌ）
17/01/2018 10:14
【康宏風暴】康宏（０１０１９）：將就郭曉群入稟作出抗辯
《經濟通通訊社１７日專訊》康宏（０１０１９）公告，已接獲由大股東郭曉群及四名執行
董事，於高等法院原訟法庭發出的原訴傳票，將以維護公司利益的原則，對原訴傳票作出抗辯。
原訴傳票的要求包括：宣告康宏於２０１７年１２月２９日舉行的股東特別大會上，不應計
入有關原告人持有本公司４４﹒６８億股之投票權的決定為非法、無效及╱或不具法律效力。
公司將會在適當時候以公告形式，向股東及潛在投資者提供任何進一步重大進展的資訊。（
ａｌ）
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