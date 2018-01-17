【企業盈喜】中國建材（０３３２３）料全年股東應佔利潤大幅增加

《經濟通通訊社１７日專訊》中國建材（０３３２３）發盈喜，料截至２０１７年１２月

３１日止十二個月未經審核的權益持有人應佔利潤，將較２０１６年同期大幅增加，主要由於集

團主要產品水泥的價格上漲。

預期２０１７年年度業績公告將於２０１８年三月底前發布。（ａｌ）

