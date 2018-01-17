【史上新高】港股突破歷史高位，市盈率近１５倍仍低於十年前

《經濟通通訊社記者盧翠瑜１７日報道》港股在去年１２月調整過後重拾升勢，２０１８年

僅開始半個月，大市延續去年最後幾周的升勢，並在北水及國際資金待續流入藍籌股下，港股終

於今天突破歷史高位（３１９５８點）。今輪升浪與２００７年無論背景上、炒作及技術層面上

亦有很大的分別。



＊２００７年雞犬皆升，目前集中大藍籌＊



港股在去年１１月２２日突破三萬點，可是只維持兩天便隨即出現歷時近半個月的調整，於

１２月７日低見２８１３５點，僅僅守於百天線之上。當時的升市主要來自重磅藍籌股騰訊

（００７００）的支撐，當時花旗給予其全城「最牛價」６０６元，帶動股價升破４００元，但

其後相關衍生工具被強制收回。

在經歷調整期過後，港股成功重拾上行軌道，在北水及國際資金持續流入下，帶動中資金融

股、新經濟股等板塊得到支持，而升幅亦集中於相關股份及部分重磅藍籌股，細價股未見炒風，

與２００７年歷史高位時的雞犬皆升有所不同。

港股自去年１０月突破２０１５年４月「大時代高位」２８５８８後，港股屢次刷新逾十年

高位。在去年１２月２１日起計至上周五（１２日），創下１４連升，為史上最長升浪，累計上

升２１７８點或７﹒４５％。本周一（１５日）港股稍為回吐７３點，昨日（１６日）回復升勢

急漲逾５００點，今日終突破歷史高位。



＊２００７年升市主題炒「港股直通車」＊



回望２００７年，當時港股在「港股直通車」的消息刺激下，曾一度在兩個多月內爆升過萬

點，於１０月２６日突破三萬點，更在１０月３０日創下歷史高位３１９５８點。所謂「港股直

通車」，其實就是現時「互聯互通」（滬港通及深港通）的前身，但亦不盡相同。最主要的分別

就是「港股直通車」為單向，只有內地投資者可以來港投資Ｈ股；而現時的「互聯互通」則為雙

向，香港投資者亦可以購買Ａ股。

「港股直通車」方案首次於２００７年８月２０日公布，全名為《開展境內個人直接投資境

外證券市場試點方案》，開放中國散戶到港投資，北水南調本應能為香港市場帶來強大的資金流

，同時亦有助發展成為人民幣境外交易的場地。自公布方案當天至歷史高位，港股累漲達

１１５７１點。

可是，任何看似完美的方案亦會有弊端，若本地市場的承受能力不足，有機會造成泡沫。中

央亦看到這點，因此時任的國務院總理溫家寶亦隨即剎停方案，亦列出四大考慮：內地資金流動

的監管、資金流入香港對兩地市場的影響、期望向內地投資者進行風險教育，及向各個持份者諮

詢意見。在溫家寶宣布暫緩方案後的次日，即１１月５日，恆指急挫１５２６點，美夢亦隨之而

結束。

港股在之後經歷過多次大升大跌，於２００８年金融海嘯，因全球信貸危機浮現，及其後雷

曼兄弟宣布破產，港股於１０月一度跌至１００００點邊緣，低見１０６７６點。而於２０１５

年「港股大時代」，在中港兩地股市暴漲下，恆指高見２８５８９點。



＊恆指ＰＥ不夠廿倍，港股仍有上行空間＊



再進一步看看當時升市的背景。港股２００７年１０月破頂當月底的市盈率（ＰＥ）為

２４﹒２６倍，對比起現時不到１５倍要高。一般而言，市盈率用作衡量投資價值和回報，同時

亦可用作衡量恆指的平與貴。過去每當港股創新高時，市盈率都會在２０倍或以上的水平，但現

時的市盈率尚有段距離，反映港股仍有上行空間。

另外，雖然今趟牛市受惠於資金流入，但成交相比起２００７年仍然欠奉。當時單計１０月

份，主板成交超過１５００億元的日數高達十七日，其中兩日更超過２０００億元。而在今趟升

浪中，主板成交逾１５００億元僅有３天。



表列２００７年及２０１８年港股破頂背景比較：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２００７年 ２０１８年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

破頂日： １０月３０日＊ １月１７日＃

升市主要原因： 炒作「港股直通車」 資金持續流入

恆指平均市盈率： ２４﹒２６倍 １４﹒８５倍

恆指周息率： １﹒７７厘 ３﹒２０厘

國指市盈率： ３６﹒１７倍 １０﹒０４倍

國指周息率： ０﹒８３厘 ３﹒２８厘

當月單日最高主板成交： ２０９８﹒０９億元 １６７３﹒９３億元（今日）

市值： ２３﹒０３萬億元 ３５﹒８２萬億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊當月月底數據

＃今日下午３時５６分破頂時刻資料

