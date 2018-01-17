【史上新高】郭家耀：今趟牛市較２０１５大時代健康，升勢料持續

《經濟通通訊社記者盧翠瑜１７日報道》隨著北水及國際資金待續流入藍籌股，港股終於突

破歷史高位（３１９５８點），並持續刷新最長升浪記錄。對於後市走勢能否保持牛氣，有財經

專家認為，港股有多個困素支持繼續向好，但仍需要小心可能會出現的技術性調整。



＊港股升勢持續，需注意技術性調整＊



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀對《經濟通通訊社》表示，踏入２０１８年，港股的走

勢仍然保持相當理想，並預期升勢能夠持續。第一，企業盈利前景預測保持樂觀，甚至於今年能

夠加速。第二，港股的估值水平雖已經由低位上升了不少，但與牛市頂峰的估值亦仍有一段距離

。第三，北水持續流入港股。

可是，大市在經過連升一段時間後，仍然會出現一定的技術性調整，但由於後市風險因素不

明顯，估計不會是深度的調整，預期會保持大漲小回的格局。郭氏認為港股稍出現調整期，將為

投資者帶來較好的增持機會，建議投資者現時可以核心持倉重磅藍籌股，但無謂現時加碼。而短

炒股份則可先利套利，待回吐再買入。



＊港股受惠中國企業盈利及經濟前景＊



回望２０１５年４月「港股大時代」，當時市場流動性突然增加，加上Ａ股熱炒，憧憬資金

南下炒港股，令港股估值一下子飆升，但當時未有太多基本面支持，升勢只有短暫的半年，並未

能夠持續。

郭氏認為，今趟「牛市」除了資金流的帶動，大市的基本的情況亦在改善。隨著內地供給側

改革、去槓桿政策，令內地企業盈利得以改善。加上內地宏觀經濟數據良好，亦令投資者對其經

濟前景更有信心，亦更願意長期把資金投放到中港股票上。

Ａ股於去年的表現相對落後，但踏入今年都有開始發力的跡象。一方面因為經過多年的沉澱

，估值已回到較為合理的水平。郭氏指出，Ａ股今年將被納入ＭＳＣＩ新興市場指數，意味更多

海外投資者會參與Ａ股市場。雖然不預期會對Ａ股有翻天覆地的改變，但料會對Ａ股有正面影響

。



＊下游行業加價，留意內需消費板塊＊



內需股將會是不錯的板塊主題，早前上游資源價格增加，帶動上游企業盈利增加，郭氏預計

今年的價格上調潮將會傳至下游行業，例如：啤酒企業紛紛漲價、航空企業獲自主訂價權等。因

此，消費類板塊有機會進入產品加價潮，料對相關企業的毛利及業績都有幫助。此外，內地通脹

預期上升，能夠推動消費者在加價前消費更多，所以建議投資者可以多留意相關股份。

