【企業盈喜】金隅料年度純利最多增１１﹒７％至３０億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）宣布，預計集團截

至２０１７年１２月３１日止年度，淨利潤約為２７億至３０億元之間（人民幣．下同），按年

增加０﹒５％至１１﹒７％。主要原因是「京津冀協同發展」國家戰略的推進以及水泥行業「供

給側結構性改革」的積極影響所致。

截至２０１７年１２月３１日止年度，集團錄得水泥和熟料綜合銷量約９１４７萬噸，按年

增加約６７％；混凝土銷量約１４４８萬立方米，按年增加約１０％；及房地產開發結轉面積約

８８萬平方米，按年減少約２４％。（ｆｆ）

