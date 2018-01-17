《異動股》碧桂園（２００７）配股發換股債，摩通降目標價跌７％

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園（０２００７）現跌６﹒６４％，報１６﹒６元；成交

約４﹒６９億股，涉資８０﹒２７億元。

碧桂園今早最新宣布，委任高盛為配售代理及獨家帳簿管理人，以每股１７﹒１３元，即較

前收市價折讓約３﹒７％向不少於六名承配人配售４﹒６億股，佔公司擴大後股本約

２﹒１２％。配售預期１月１９日完成，

另外，該公司發行本金額１５６億元可換股債券，行使價２０﹒５５６元，較前收市價溢價

１５﹒６１％，可換股７﹒５９億股，佔公司最終擴大後股本約３﹒３７％。債券不計息。

２０１９年１月２７日到期。

該公司預計淨籌共２３３﹒０７億元，所得用作還債及一般營運金。

摩通維持增持評級，目標價卻由２４元降至２２﹒７元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２８﹒９０元 下跌１﹒０３％

華潤置地 （０１１０９） ２６﹒５０元 無升跌

融創中國 （０１９１８） ３４﹒７５元 下跌１﹒７０％

萬科企業 （０２２０２） ４１﹒１０元 下跌２﹒６１％

中國恆大 （０３３３３） ２７﹒６５元 下跌１﹒０７％

雅居樂集團（０３３８３） １３﹒５０元 下跌１﹒４６％

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（ｆｆ）

