《經濟通通訊社１７日專訊》希瑪（０３３０９）開市十分鐘，升幅急擴至２４％破９元，
最新報９﹒１５元；成交約３６３４萬股，涉資２﹒９６億元。
該股本周一（１５日）上市，招股價２﹒９元，現價較招股價高２﹒２倍。不計手續費，每
手賺１﹒２５萬元。
現時，恆生指數報３１７３２，下跌１７２點或下跌０﹒５４％，主板成交２２０﹒９４億
元。上證綜合指數報３４５６﹒５３，上升１９﹒９４點或上升０﹒５８％，成交３９２﹒４４
億元人民幣。（ｍｌ）
17/01/2018 09:40
《異動股》希瑪（３３０９）開市十分鐘，升幅急擴至２４％破９元
《經濟通通訊社１７日專訊》希瑪（０３３０９）開市十分鐘，升幅急擴至２４％破９元，
最新報９﹒１５元；成交約３６３４萬股，涉資２﹒９６億元。
該股本周一（１５日）上市，招股價２﹒９元，現價較招股價高２﹒２倍。不計手續費，每
手賺１﹒２５萬元。
現時，恆生指數報３１７３２，下跌１７２點或下跌０﹒５４％，主板成交２２０﹒９４億
元。上證綜合指數報３４５６﹒５３，上升１９﹒９４點或上升０﹒５８％，成交３９２﹒４４
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