《異動股》希瑪（３３０９）開市十分鐘，升幅急擴至２４％破９元

《經濟通通訊社１７日專訊》希瑪（０３３０９）開市十分鐘，升幅急擴至２４％破９元，

最新報９﹒１５元；成交約３６３４萬股，涉資２﹒９６億元。

該股本周一（１５日）上市，招股價２﹒９元，現價較招股價高２﹒２倍。不計手續費，每

手賺１﹒２５萬元。

現時，恆生指數報３１７３２，下跌１７２點或下跌０﹒５４％，主板成交２２０﹒９４億

元。上證綜合指數報３４５６﹒５３，上升１９﹒９４點或上升０﹒５８％，成交３９２﹒４４

億元人民幣。（ｍｌ）

